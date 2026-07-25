25 de julio de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota ante Barracas por la primera fecha del Torneo Clausura

El Millonario no pudo doblegar al Guapo y cayó por 1 a 0 en el Monumental. Con varios jugadores en cancha con historia en la Selección, el equipo de Eduardo "Chacho" Coudet jugó desconectado y sin ideas. Ahora se prepara para su siguiente partido.

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River Plate piensa en su próximo partido

River Plate piensa en su próximo partido, tras la derrota ante Barracas.

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River Plate cayó por 1 a 0 a Barracas Central en el Monumental por la primera fecha de la Zona B en el Torneo Clausura, en un partido en el que los locales estuvieron desconectados y sin ideas para revertir el resultado. Ahora, El Millonario deberá enfocarse en su próximo compromiso.

River cayó ante Barracas con un gol de  Gonzalo Morales.
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El siguiente desafío para el conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet será el miércoles 29 de julio, cuando visite en el Bosque a Gimnasia y Esgrima La Plata desde las 19:15 por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Millonario irá por una nueva victoria para afirmarse en el inicio del campeonato.

El Lobo llegará al encuentro con la necesidad de recuperarse luego de perder 2 a 1 frente a Racing en Avellaneda en la primera jornada del certamen. En ese contexto, intentará hacerse fuerte como local para cortar la racha negativa y sumar sus primeros puntos.

Los antecedentes recientes entre River y Gimnasia favorecen al Millonario. Durante el Torneo Apertura 2026, ambos equipos se enfrentaron en dos oportunidades y River ganó en las dos ocasiones por 2 a 0: primero en la fase regular, el 28 de enero, y luego en los cuartos de final, el 13 de mayo, ambos encuentros disputados en el estadio Monumental.

El historial general también refleja la supremacía del conjunto de Núñez. En 168 enfrentamientos oficiales, River consiguió 95 victorias, se registraron 38 empates y Gimnasia se quedó con el triunfo en 34 oportunidades.

River compró a Ángel Correa por la cifra récord de u$s15 millones

En una operación con cifras históricas, River Plate anunció que acordó con el club Tigres de México la transferencia definitiva de Ángel Correa por u$s15 millones.

Según informó oficialmente la club de Nuñez, "en las próximas horas, el delantero realizará la revisión médica correspondiente para poder firmar su contrato y convertirse en jugador de la institución".

A la espera de los detalles oficiales, la operación por el delantero que se coronó en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, se llevó a cabo por u$s15 millones, ubicándola entre las más onerosas del conjunto Millonario.

River será el cuarto club en la carrera de Correa, tras su debut en San Lorenzo de Almagro fue transferido al Atlético Madrid. En el equipo de Boedo, el futbolista obtuvo el título en el Torneo Inicial 2013 y la Copa Libertadores 2014. Debido a sus gran trabajo dentro del campo de juego con 19 años fue vendido al conjunto español.

Su primera temporada el Colchonero estuvo marcada por una operación del corazón, aunque luego de una buena recuperación obtuvo tres títulos la Europa League y la Supercopa de Europa 2018 y La Liga 2021.

Finalmente, en el último año jugó en Tigres de México, donde disputó 54 partidos y brilló gracias a los 23 goles y las 13 asistencias. Con la camiseta de la Selección argentina, conquistó la Copa América 2021 y e integró el plantel en el Mundial de Qatar 2022.

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