Cuidado en la piel: así fue la increíble transformación de Julián Álvarez El delantero figura de la Selección cambió radicalmente la apariencia de su rostro gracias a un tratamiento con una especialista. Agregar C5N en









Así fue la transformación de Julián Álvarez. Redes sociales

Julián Álvarez sorprendió con la evolución de su piel tras dejar atrás un severo cuadro de acné.

El delantero consiguió una transformación visible mediante cuidados específicos y tratamiento dermatológico.

Su especialista reveló detalles del proceso que llevó adelante junto al futbolista.

La dermatóloga destacó la importancia de sostener los cuidados para mantener los resultados. Julián Álvarez, autor del golazo que significó la clasificación de la Selección Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado como una de las figuras del Atlético de Madrid y de la Albiceleste, el delantero también llamó la atención por un cambio en su imagen que no pasó desapercibido. Se trata de la notable mejora en su piel, muy diferente a la que mostraba durante sus primeros años como futbolista profesional.

Así lucía el rostro del futbolista en el Mundial de Qatar 2022. Redes sociales Esa misma constancia y disciplina que demuestra dentro de la cancha también se reflejó en un aspecto más personal: el cuidado de su piel. Con la ayuda de un tratamiento estético, el delantero logró dejar atrás un severo cuadro de acné y mejorar la apariencia de su rostro, un cambio que hoy resulta evidente al comparar imágenes de sus primeros años con las actuales.

Tiempo atrás, La Araña mostraba en su rostro varias marcas producto del acné, con puntos rojos, cicatrices y manchas que evidenciaban la intensidad del problema que atravesaba su piel. A día de hoy, mientras está disputando y va en búsqueda de su segundo Mundial, se lo puede ver con una imagen totalmente renovada.

4 años despues de Qatar, así se ve hoy la piel del delantero. Redes sociales Cómo fue la sorprendente transformación de Julián Álvarez A partir de una rutina sostenida y del seguimiento de especialistas, el delantero logró incorporar cuidados específicos que impactaron directamente en el aspecto de su piel. La combinación entre el tratamiento dermatológico y la continuidad de esos hábitos permitió que, con el paso del tiempo, su rostro mostrara una evolución muy favorable.

El cambio en la piel del delantero también tomó mayor repercusión luego de que su dermatóloga, Mariángeles Jofre, compartiera detalles del proceso a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, la especialista destacó el trabajo realizado junto al futbolista y puso el foco en la dedicación que tuvo Julián Álvarez durante todo el camino. “Los resultados no son magia. No es buena suerte. No es poder tener mucho dinero”, escribió, haciendo referencia al esfuerzo del jugador.

El posteo de la dermatóloga junto al 9 de la Selección. Redes sociales En ese sentido, la dermatóloga remarcó la importancia de sostener el proceso y continuar con los cuidados incluso cuando los resultados comienzan a verse. “Con el Juli tenemos un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y la responsabilidad de hacer bien un tratamiento, y no abandonar cuando todo parece que está perfecto. Seguir siempre las indicaciones médicas y de nuestro lado acompañar y buscar que esto sea lo más llevadero y disfrutable posible. Para así mantener todo buen resultado”, sentenció la especialista