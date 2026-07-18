IR A
IR A

Cuidado en la piel: así fue la increíble transformación de Julián Álvarez

El delantero figura de la Selección cambió radicalmente la apariencia de su rostro gracias a un tratamiento con una especialista.

Así fue la transformación de Julián Álvarez.

Así fue la transformación de Julián Álvarez.

Redes sociales
  • Julián Álvarez sorprendió con la evolución de su piel tras dejar atrás un severo cuadro de acné.
  • El delantero consiguió una transformación visible mediante cuidados específicos y tratamiento dermatológico.
  • Su especialista reveló detalles del proceso que llevó adelante junto al futbolista.
  • La dermatóloga destacó la importancia de sostener los cuidados para mantener los resultados.

Julián Álvarez, autor del golazo que significó la clasificación de la Selección Argentina ante Suiza en los cuartos de final del Mundial, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Consolidado como una de las figuras del Atlético de Madrid y de la Albiceleste, el delantero también llamó la atención por un cambio en su imagen que no pasó desapercibido. Se trata de la notable mejora en su piel, muy diferente a la que mostraba durante sus primeros años como futbolista profesional.

Lucas Trejo perdió a su esposa e hijos en los terremotos en Venezuela.
Te puede interesar:

El desgarrador mensaje de Lucas Trejo tras la muerte de su esposa e hijos por los terremotos en Venezuela

Así lucía el rostro del futbolista en el Mundial de Qatar 2022.

Así lucía el rostro del futbolista en el Mundial de Qatar 2022.

Esa misma constancia y disciplina que demuestra dentro de la cancha también se reflejó en un aspecto más personal: el cuidado de su piel. Con la ayuda de un tratamiento estético, el delantero logró dejar atrás un severo cuadro de acné y mejorar la apariencia de su rostro, un cambio que hoy resulta evidente al comparar imágenes de sus primeros años con las actuales.

Tiempo atrás, La Araña mostraba en su rostro varias marcas producto del acné, con puntos rojos, cicatrices y manchas que evidenciaban la intensidad del problema que atravesaba su piel. A día de hoy, mientras está disputando y va en búsqueda de su segundo Mundial, se lo puede ver con una imagen totalmente renovada.

4 años despues de Qatar, así se ve hoy la piel del delantero.

4 años despues de Qatar, así se ve hoy la piel del delantero.

Cómo fue la sorprendente transformación de Julián Álvarez

A partir de una rutina sostenida y del seguimiento de especialistas, el delantero logró incorporar cuidados específicos que impactaron directamente en el aspecto de su piel. La combinación entre el tratamiento dermatológico y la continuidad de esos hábitos permitió que, con el paso del tiempo, su rostro mostrara una evolución muy favorable.

El cambio en la piel del delantero también tomó mayor repercusión luego de que su dermatóloga, Mariángeles Jofre, compartiera detalles del proceso a través de sus redes sociales. En una publicación en su cuenta de Instagram, la especialista destacó el trabajo realizado junto al futbolista y puso el foco en la dedicación que tuvo Julián Álvarez durante todo el camino. “Los resultados no son magia. No es buena suerte. No es poder tener mucho dinero”, escribió, haciendo referencia al esfuerzo del jugador.

El posteo de la dermatóloga junto al 9 de la Selección.

El posteo de la dermatóloga junto al 9 de la Selección.

En ese sentido, la dermatóloga remarcó la importancia de sostener el proceso y continuar con los cuidados incluso cuando los resultados comienzan a verse. “Con el Juli tenemos un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y la responsabilidad de hacer bien un tratamiento, y no abandonar cuando todo parece que está perfecto. Seguir siempre las indicaciones médicas y de nuestro lado acompañar y buscar que esto sea lo más llevadero y disfrutable posible. Para así mantener todo buen resultado”, sentenció la especialista

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, señaló el delantero. 

Mbappé despidió a Deschamps: "Debimos ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado"

Tras la definición del tercer puesto a favor de Inglaterra, la Selección argentina se prepara para la gran final. 
play

Mundial 2026, en vivo: con Inglaterra tercero, la Selección argentina espera la final ante España en Nueva York

Suspendieron el entrenamiento de urgencia por las tormentas.

España no pudo entrenarse: la tormenta suspendió la última práctica antes de la final contra Argentina

Apenas se ven los edificios por la cantidad de humo en el aire. 

Alerta por la final del Mundial: el humo de los incendios de Canadá permanece en el cielo de Nueva Jersey

Algunos de los integrantes de la Peña Velezana de Barcelona festejando vs. Inglaterra.

Más visitantes que nunca, pero con el corazón en Argentina: cómo es vivir en España a horas de la gran final del Mundial

Ousmane Dembélé protagonizó una fuerte pelea con sus compañeros en el entretiempo ante España 

Estalló el vestuario en Francia: revelaron el reclamo de Dembelé a sus compañeros ante España

últimas noticias

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

Hace 16 minutos
El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

Hace 32 minutos
Olmeda de la Cuesta puede representar una alternativa para quienes desean reducir el costo de vida.

Este pueblo solo tiene 3.000 habitantes y busca jóvenes para repoblarlo

Hace 32 minutos
¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

Truco casero: qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno

Hace 34 minutos
¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona?

El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil

Hace 34 minutos