La sorpresa que prepara Lionel Scaloni para el último amistoso antes del Mundial

El DT prepara un once especial, a pesar de la cantidad de lesionados que tiene a días del debut en la Copa del Mundo, para el partido ante Islandia, luego del triunfo ante Honduras por 2-0.

Messi podría jugar de titular en el último amistoso previo al arranque en el Mundial para sumar minutos.

La Selección debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio, pero previo a ello tendrá su último partido amistoso para llegar a la competencia con rodaje. Después de la ausencia en el primer encuentro, Lionel Scaloni analiza darle minutos al capitán Lionel Messi. ¿Cómo se recupera de su lesión?

Desde que se sumó al plantel, el rosarino estuvo entrenando diferenciado, poniéndose a punto para llegar en óptimas condiciones al inicio de la Copa del Mundo por una fatiga muscular y sobrecarga en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante un partido con el Inter Miami.

Tras la ausencia en lo que fue la victoria por 2 a 0 contra Honduras, el entrenador tiene pensado contar con el jugador de Inter Miami desde el arranque para que sume minutos. “Leo viene bien. Se entrenó una parte con el grupo y eso es importante. Ya no está totalmente diferenciado”, señaló el nacido en Pujato recientemente.

En esa línea sostuvo que “está bastante mejor y eso nos da tranquilidad” . Si bien la Pulga estuvo en el bando de suplentes contra los hondureños, no entró en el complemento, por lo que se espera que sí lo haga en el choque que la Selección jugará este martes a las 22 en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en Auburn, Alabama (Estados Unidos). En cuanto al resto del equipo, Exequiel Palacios también podría ir desde el arranque acompañando a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por su parte, tanto Emiliano Martínez, Leandro Paredes como Julián Álvarez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y la idea es no arriesgarlos para que lleguen en óptimas condiciones frente a Argelia. En tanto, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel serían preservados, con lo cual podría repetir Agustín Giay o ingresar Nicolás Capaldo, jugadores que no integran la lista de la Copa del Mundo y están como reservas.

El último partido entre Argentina e Islandia

La Selección argentina jugará este martes su último amistoso antes del Mundial 2026 contra Islandia, un rival al que ya enfrentó en varias oportunidades y entre ellas, la más reciente fue en el empate 1 a 1 en el debut del Mundial de Rusia 2018.

En aquel entonces, la Selección había llegado a la Copa del Mundo entre cuestionamientos, con una clasificación agónica conseguida en la última fecha de las Eliminatorias y la dolorosa goleada 6-1 sufrida ante España como telón de fondo. Por su parte, Islandia disputaba su primer Mundial tras haberse ganado el respeto del fútbol europeo con su participación en la Eurocopa 2016.

messi islandia

La Albiceleste se había puesto en ventaja con el tanto de Sergio “Kun” Agüero, a los 19 minutos del primer tiempo, sin embargo, apenas un puñado de minutos después llegó el empate de la mano de Alfred Finnbogason.

La gran chance de ponerse en ventaja llegó a los 18 minutos del complemento, cuando el árbitro sancionó un penal para el conjunto nacional: Lionel Messi fue el responsable de patear desde los 12 pasos, pero el arquero Hannes Halldorsson le contuvo el remate.