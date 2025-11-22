22 de noviembre de 2025 Inicio
River, Independiente y hasta Barracas Central también festejaron: por qué fue una buena noticia el título de Lanús

La consagración del Granate clasificó al equipo del Sur a la próxima Copa Libertadores 2026 y liberó un cupo en la Copa Sudamericana, que se lo llevó el Guapo. Al Millonario y al Rojo, tras una combinación de resultados, lo podría favorecer.

El triunfo de Lanús en Asunción fue festejado por varios equipos argentinos.

River complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras el empate con Vélez

El equipo de Mauricio Pellegrino hizo historia en el Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay y le trajo buenas noticias a los equipos argentinos. El primero que festejó fue el conjunto del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ya que el Guapo aprovechó que Lanús liberó su cupo de Copa Sudamericana y jugará por primera vez en su historia un torneo internacional.

barracas sudamericana
Barracas Central jugará por primera vez un torneo internacional.

Sin embargo, el título internacional del equipo del Sur del conurbano bonaerense encendió la ilusión de Independiente por clasificar a la Copa Sudamericana y hasta River, que tiene una chance más de disputar la tan ansiada Copa Libertadores del año que viene.

A días de disputar los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el Millonario terminó en cuarto lugar de la Tabla Anual, en puestos de Sudamericana. Aunque todavía no es asunto cerrado su pasaje a la Libertadores. Según el reglamento de la Liga Profesional, si Lanús salía campeón de la Copa Sudamericana y luego se consagra también en el Torneo Clausura, libera un cupo que le correspondería a River por su posición en la general.

River futbolistas noviembre 2025
River es el equipo que más chances tiene de entrar a la Fase II de la Copa Libertadores.

Por lo tanto, con la reciente consagración en Asunción, se sigue manteniendo esta vía para poder lograr la clasificación al principal certamen continental. Además, si el Millonario se consagra campeón del Torneo Clausura o lo hace Rosario Central, Boca Juniors o Argentinos Juniors, también podrá clasificarse a la Fase II de la Copa.

En cuanto al Rojo, que habia finalizado en el 11° lugar de la Tabla Anual con 47 puntos, fuera de los clasificados a la Sudamericana. Sin embargo, el título de Lanús lo ubicó un escalón más arriba, a un puesto de los seis que ingresan al torneo internacional. Así, los de Avellaneda deberán esperar que Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors, River Plate, Racing, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central o Lanús se alcen con el Torneo Clausura y liberen otro cupo. Una chance para nada imposible.

independiente gano
Independiente podría entrar a la Copa Sudamericana por la ventana.

