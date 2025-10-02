2 de octubre de 2025 Inicio
Racing – River, por la Copa Argentina: horario, formaciones y TV

El Millonario, que viene de ser eliminado de la Copa Libertadores y de perder contra Riestra, enfrentará a la Academia en un duelo muy caliente, ya que el foco estará en la presencia de Maxi Salas, quien dejó al club de Avellaneda para jugar en Núñez.

La Academia y el Millonario se medirán este jueves desde las 18 en el Gigante de Arroyito.

La Academia y el Millonario se medirán este jueves desde las 18 en el Gigante de Arroyito.

Racing y River se medirán este jueves en el marco por los cuartos de final de la Copa Argentina, donde ambos buscarán lograr la clasificación a las semifinal y quedar más cerca de conquistar el título que le dé el pase directo a la clasificación a la Copa Libertadores del 2026. Además, el foco estará puesto en la presencia de Maximiliano Salas, delantero del Millonario que dejó la Academia a principios de año.

Pensando en el 11 ideal para el choque de esta tarde, Gustavo Costas pondrá lo mejor que tiene, aunque sufre bajas sensibles y pese a que tendrá semanas con una agenda ajustada de compromisos. En el medio no podrá contar con Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral) ni Matías Zaracho (lesión muscular), mientras que en la delantera, Santiago Solari sigue siendo una incógnita. La buena noticia es que el técnico tendrá a disposición a Marcos Rojo, que sólo está habilitado para jugar en Copa Argentina y Libertadores.

En tanto, el Muñeco hará algunos cambios respecto al choque el fin de semana cuando cayó por 2 a 1 frente a Deportivo Riestra en el Monumental, aunque aún tiene una duda en la defensa: Martínez Quarta o Paulo Díaz.

El ganador del clásico se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza. Del otro lado chocarán Belgrano y Argentinos Juniors.

Racing – River: hora y televisión

  • Hora: 18
  • Televisión: TyC Sports
  • Estadio: Gigante de Arroyito
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo

Racing – River: probables formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Vergara, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero, Nacho Fernández; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
