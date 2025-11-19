La chicana de Franco Mastantuono a Boca: "River le ha ganado mucho últimamente"

El futbolista Franco Mastantuono se refirió a la derrota de River con Boca por el Superclásico en el torneo Clausura 2025 y reconoció que "no fue nada lindo ver ese partido", aunque chicaneó al Xeneize ya que marcó que el Millonario "últimamente le ha ganado mucho".
En diálogo con Cadena Ser, Mastantuono hizo alusión a los últimos encuentros entre el Millonario y Boca: "Lo pude ver y obviamente no fue nada lindo ver ese partido, pero bueno, son cosas del fútbol, a veces se gana y a veces se pierde, pero River últimamente le ha ganado mucho a Boca y hay que recordar eso porque la historia del club se enmarca en los últimos años que pasaron y creo que River ha demostrado que es el club más grande de América".
En tanto, el mediocampista de Real Madrid reconoció que añora al equipo de Núñez. "Siempre se extraña River, ahora no estamos pasando por un buen momento y no creo que, como dicen, ellos me extrañen más a mí que yo a ellos sino que ambos nos extrañamos, pero River es un club enorme y sé que va a volver a estar en el radar en el que todos lo tienen", expresó.
También expuso su optimismo para que River mejore sus desempeños. "Todavía queda un campeonato que River siempre tiene chances de ganar por lo que es el club, por la camiseta, por los jugadores que tiene, entonces creo que hoy no es el mejor momento, pero sé que esa situación la van a revertir", señaló.
Por otro lado, analizó su puesto en Real Madrid: "Yo en River por ahí tenía un rol más protagonista, jugaba un poco más suelto, me podía tirar un poco más al medio, pero hoy el entrenador me pide que juegue más pegado a la raya y lo voy a hacer siempre con todo el amor del mundo y la pasión que se merece este club".