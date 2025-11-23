Gallardo piensa en refuerzos: dos futbolistas que están en Europa y pueden volver a la Argentina El plantel de River sufrirá varias bajas a fin de año y el entrenador busca prepararse para la temporada 2026. Los nombres de dos delanteros con pasado en el club suenan con fuerza. Por







Gallardo quiere preparar el equipo de la mejor manera para la temporada 2026. Redes sociales

Varios jugadores se irán de River antes de fin de año y Marcelo Gallardo ya piensa en refuerzos para la temporada 2026.

Uno de los que muy probablemente deje el club es Miguel Borja, por lo que el DT quiere sumar delanteros.

Una opción es Luciano Gondou, hoy con poca actividad en el Zenit de Rusia.

Otra es Claudio "Diablito" Echeverri, a quien el Manchester City recuperaría del Bayer Leverkusen para cederlo a otro club. El River de Marcelo Gallardo está cerrando un año donde las cosas no salieron como esperaba. El único título que queda en juego es el Torneo Clausura 2025, donde buscará hacer el mejor papel posible en los playoffs, pero el entrenador ya está pensando en los refuerzos para la próxima temporada.

El plantel del Millonario tendrá una importante renovación en diciembre, ya que muchos jugadores terminan sus contratos y otros abandonarán el club por ventas o préstamos. Uno de los nombres de peso que no seguiría en el club es Miguel Borja, por lo que reforzar el ataque es prioridad.

En ese sentido, empezó a sonar con fuerza la posibilidad de que dos futbolistas con pasado en River y actualmente en Europa puedan volver a la Argentina para sumarse al equipo de Gallardo. ¿Quiénes son y qué tan posible es?

Luciano Gondou y Claudio "Diablito" Echeverri Redes sociales Quiénes son los 2 futbolistas que están en Europa y quiere River Uno de los nombres que analiza el club es el de Luciano Gondou, actual jugador del Zenit de Rusia. Según informó La Página Millonaria, el delantero es del agrado de Gallardo y el club ya empezó las negociaciones. Aunque todavía no presentó una oferta formal, sabe que llegar a un acuerdo no será fácil.

El Zenit compró al delantero a mediados de 2024 por unos u$s12 millones, pero no sumó muchos minutos en esta temporada. Para recuperar la inversión, el club ruso exigiría que River desembolse alrededor de u$s10 millones. Sería la segunda etapa de Gondou en el club: ya pasó por la Reserva en 2019.

La otra opción que baraja el club es Claudio "Diablito" Echeverri, cuyo pase es propiedad del Manchester City pero se encuentra a préstamo en el Bayer Leverkusen. Con poca actividad en los últimos partidos, la intención del club inglés es recuperarlo para cederlo nuevamente a otro equipo. Ahí es donde surge la oportunidad para River, club donde el chaqueño ya jugó entre 2023 y 2024 y al que ha manifestado su deseo de volver a través de posteos en redes sociales. Aún no hay negociaciones formales con el Manchester City, pero no verían con malos ojos un retorno a la Argentina.