Cuándo vuelve a jugar River por la Copa Sudamericana El equipo de Eduardo Coudet se prepara para disputar su primer partido como local en el torneo, confiando en ganar ventaja. Por + Seguir en







River empató con Blooming en el primer encuentro de la Copa Sudamericana 2026. @RiverPlate

River Plate vuelve a la acción internacional el próximo miércoles 15 de abril en el enfrentamiento contra Carabobo. El debut dejó un saldo de un empate 1 a 1 en Bolivia, marcado por la expulsión de Martínez Quarta. El fixture incluye tres partidos como local ante Carabobo, RB Bragantino y Blooming. La fase de grupos cerrará en mayo con dos encuentros consecutivos en el Estadio Monumental. Tras un debut accidentado en la altura de Bolivia, el River Plate de Eduardo Coudet ya pone la mira en lo que será su calendario internacional para los próximos meses. El empate 1 a 1 frente a Blooming, condicionado por la temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta, dejó un sabor agridulce, pero el "Millonario" tendrá revancha ante su gente para empezar a enderezar el rumbo en el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

La actividad continental regresará a Núñez el próximo miércoles 15 de abril. En esa jornada, River recibirá a Carabobo de Venezuela en el Estadio Monumental, en lo que será una oportunidad para sumar y acomodarse en la tabla de posiciones antes de las definiciones del certamen.

martinez quarta river blooming El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026 Luego del compromiso en casa ante el conjunto venezolano, el equipo del "Chacho" deberá afrontar una agenda cargada que incluye viajes clave y duelos decisivos para asegurar la clasificación a la siguiente fase antes del inicio de la Copa del Mundo. A continuación, el detalle de los partidos restantes de la fase de grupos:

15/04: River vs. Carabobo FC (Local)

River vs. Carabobo FC (Local) 30/04: RB Bragantino vs. River (Visitante)

RB Bragantino vs. River (Visitante) 07/05: Carabobo FC vs. River (Visitante)

Carabobo FC vs. River (Visitante) 20/05: River vs. RB Bragantino (Local)

River vs. RB Bragantino (Local) 27/05: River vs. Blooming (Local) Con el objetivo de cerrar la primera etapa del torneo internacional en lo más alto, el cuerpo técnico deberá rotar nombres. El cierre de la fase de grupos será fundamental, ya que River finalizará su participación con dos encuentros consecutivos como local en mayo (ante Bragantino y Blooming).