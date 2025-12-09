¿Traición? Carlos Tevez quiere a un futbolista titular de Independiente Dos equipos analizan incorporarlo tras su cierre de temporada. Su situación contractual mantiene en duda su continuidad en Avellaneda. Por + Seguir en







Carlos Tevez cuando era DT de Independiente. X: Independiente

Carlos Tevez está interesado en llevarse a un delantero que cerró la temporada como pieza fija en Independiente.

Olimpia y Talleres ya preguntaron condiciones y buscan sumarlo para reforzar sus planteles en 2026.

El futbolista tiene vínculo vigente, pero su continuidad no está asegurada por el interés de estos clubes.

Sus registros recientes muestran cierta irregularidad, aunque terminó el año con mejores actuaciones. La situación contractual de Gabriel Ávalos volvió a quedar en primer plano porque su nombre aparece en los planes de dos instituciones importantes, mientras en Independiente no pueden asegurar su permanencia más allá de este año. El delantero, que llegó a Avellaneda a comienzos de 2024, mantiene vínculo hasta diciembre de 2026, pero enfrenta un panorama abierto por los sondeos que recibió.

El atacante de 35 años cerró el Clausura como opción inicial para Gustavo Quinteros, un rol que abrió el interés de Olimpia de Paraguay y Talleres de Córdoba para la próxima campaña. La estructura del equipo explica parte del escenario, ya que el Rojo cuenta con extremos rápidos, pero tiene escasez de centrodelanteros de sus características. Por ese motivo, el entrenador busca sumar un referente de área para aumentar la competencia interna y evitar depender de alternativas que no cumplen naturalmente ese rol.

Olimpia ya había mostrado interés desde el verano anterior, cuando presentó una propuesta cercana a los 2.500.000 dólares por su ficha. La respuesta de Independiente fue negativa, ya que pretendía 4.000.000 para avanzar. Ese club volvió a la carga en junio con una cifra menor, unos 2.000.000, pero el Rojo volvió a desestimar la oferta. En el presente mercado, el interés se reactivó y se sumó Talleres, donde Carlos Tevez lo considera un refuerzo clave.

Independiente Avalos vs Talleres Prensa Independiente Los números de Gabriel Ávalos en Independiente Desde que llegó al club, Avalos jugó 43 partidos de liga entre 2024 y 2025, con 18 goles y dos asistencias. A eso se le agregan 20 presentaciones en torneos nacionales, con un gol y una asistencia, y cuatro compromisos internacionales con un pase gol. En total, son 67 encuentros oficiales, 19 tantos y cuatro asistencias.

Gabriel Ávalos