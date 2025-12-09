9 de diciembre de 2025 Inicio
Fin de una era en Boca: la despedida de una de sus figuras después de casi diez años

El futbolista se despidió de la institución de la Ribera, tras arribar en febrero de 2016: jugó 244 partidos y ganó 8 títulos con la camiseta del Xeneize. Las imágenes de la despedida.

Tras casi 10 años con la camiseta de Boca, el lateral izquierdo Frank Fabra se despidió de sus compañeros y finalizó el vínculo con la institución de la Ribera. El colombiano se retiró entre lágrimas del predio en Ezeiza, lo que significó el fin de una era en el Xeneize.

Una de las figuras del Xeneize, de 34 años, participó del último entrenamiento del año antes de que el plantel fuera licenciado y, con su contrato a punto de vencer el 31 de diciembre, saludó a cada uno de sus compañeros y a cada empleado del predio.

Su paso por Boca fue de mayor a menor, y no terminó de la mejor manera a pesar de jugar 244 partidos y obtener 8 títulos con la camiseta azul y amarilla. Llegó en febrero de 2016, proveniente de Deportivo Cali, y se adueñó de la banda izquierda por un largo período. El primer gran revés fue físico: la rotura de ligamentos previa al Mundial de 2018 cortó uno de sus mejores momentos.

Sin embargo, lo más recordado por los hinchas fueron las dos rojas que sufrió por Copa Libertadores, que provocó un quiebre con la gente. Frente a Santos en 2021 fue expulsado, tras un pisotón en el estómago a Marinho, fue el primer acto de indisciplina. Mientras que la tarjeta roja que sufrió dos años más tarde en la final del torneo continental ante Fluminense, en el Maracaná, por un manotazo a un rival, catapultó su etapa azul y oro.

Fabra tuvo algunas oportunidades (jugó 4 partidos en el año, incluyendo la titularidad en la eliminación ante Atlético por Copa Argentina) con el entrenador Miguel Ángel Russo, pero en el último tiempo, con Claudio Úbeda, solo espero en el banco de suplentes. Aunque esperaba un ofrecimiento de la institución para continuar, su vínculo contractual finalizó sin pena ni gloria.

Así fueron los últimos minutos de Frank Fabra en Boca

