Quién es la figura de Boca que se iría tras la eliminación en el Torneo Clausura

Varios jugadores del plantel finalizarán sus contratos en diciembre de este año, por lo que desde el club ya comienzan a pensar en sus reemplazantes. También hay otros futbolistas cuya continuidad es una incógnita.

¿Qué pasará con Miguel Merentiel en 2026?

Luego de la dura eliminación de Boca en el Torneo Clausura ante Racing, Miguel Merentiel es uno de los principales apuntados por los hinchas por haber sido el más regular a lo largo del año. Ante los rumores de una posible salida, comenzaron las especulaciones por su continuidad.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, le ofreció a Damián Ayude sumar a Enzo Pérez
El partido ante Racing dejó varias heridas abiertas y, más allá de que el futuro de Claudio Úbeda probablemente penda de un hilo tras el polémico cambio del Changuito Zeballos, en las redes sociales se instaló el rumor de que el uruguayo quería irse de Boca. Los hinchas, a pesar de que contra Racing no tuvo un partido destacado, no quieren que abandone del club.

"Se le instalan cosas rápido a uno de los únicos que siempre da la cara. Miguel Merentiel tiene la cabeza en Boca y nadie en el club habló con él por una salida. Tampoco hay ofertas. Por acá no", afirmó el periodista de TNT Sports, Marcos Bonocore.

En esa misma línea, el cronista aseguró que "la Bestia no fue a plantear su salida, no tiene ofertas y está pensando únicamente en Boca". Merentiel tiene contrato hasta diciembre 2027, por lo que los clubes que lo pretendan, deberán negociar para llegar a un acuerdo.

Miguel Merentiel

Así las cosas, la situación es la siguiente: si llega una oferta importante, cosa que por el momento no ocurrió, las partes la analizarán como será en cada caso, pero ni él ni Boca están ocupándose de su salida.

Los números de Miguel Merentiel en Boca

En Boca, Merentiel acumula 50 goles en 143 partidos y fue campeón de la Supercopa Argentina 2022.

Además, la Bestia fue el máximo goleador de Boca en el 2025 con 15 goles y 4 asistencias, superando a Milton Giménez (10 goles y 4 asistencias) , Exequiel Zeballos (6 goles y 4 asistencias) y Edinson Cavani (5 goles y 2 asistencias).

