¿Se va de Boca? Un club afirmó que quiere contratar a Edinson Cavani

Un dirigente de una institución expuso que desea que se incorpore el delantero, quien atraviesa un contexto de incertidumbre por su futuro en el Xeneize pese a que su contrato es hasta diciembre de 2026.

Edinson Cavani juega en Boca desde mediados de 2023.

El director deportivo de Danubio, Gustavo Matosas, volvió a exponer su deseo de que el delantero uruguayo Edinson Cavani, quien se desempeña en Boca, regrese a la institución charrúa. El futbolista se encuentra vinculado con el Xeneize hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque atraviesa un contexto de incertidumbre sobre su futuro por su inactividad.

El último partido del lateral izquierdo fue en la derrota en 16vos de final de Copa Argentina.
En diálogo con Minuto 1, Matosas recordó el cruce que mantuvo con Cavani, aunque afirmó que se encuentra dispuesto a que el jugador de 38 años regrese al club uruguayo: "Danubio fue un cuadro tan generoso conmigo, que si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo".

"Él es Danubio, pero también es un tipo terco. Fue un gran goleador toda la vida, como Suárez. Ojalá que vuelva, sería maravilloso. Es más, le diría 'te armo el equipo para vos'", agregó sobre la figura del futbolista, quien es uno de los máximos goleadores en actividad a nivel mundial.

Edinson Cavani
Edinson Cavani en Danubio.

En tal sentido, recordó las conversaciones que mantuvo con Cavani: "Si Edi un día quiere volver, le pregunto con qué otros dos jugadores querría venir que sabe que le harán hacer goles. En su momento, le dije que acá lo queremos mucho y que fue tan importante que el equipo es tuyo. La propuesta sigue para siempre pero no la diré más, la dije una vez y se acabó".

El delantero uruguayo se encuentra en la mira de los hinchas de Boca, ya que convirtió apenas cinco goles en esta temporada en 24 partidos, mientras que luego de su presentación en el club en julio de 2023 acumula 28 tantos y 79 encuentros.

En tanto, debutó en la Primera División en Danubio en abril de 2006, convirtió ocho goles en la institución de Montevideo y jugó 20 encuentros. Luego, continuó su carrera en Europa.

Miguel Merentiel, ¿con un pie afuera de Boca?

Luego de la dura eliminación de Boca en el Torneo Clausura ante Racing, Miguel Merentiel es uno de los principales apuntados por los hinchas por haber sido el más regular a lo largo del año. Ante los rumores de una posible salida, comenzaron las especulaciones por su continuidad.

El partido ante Racing dejó varias heridas abiertas y, más allá de que el futuro de Claudio Úbeda probablemente penda de un hilo tras el polémico cambio del Changuito Zeballos, en las redes sociales se instaló el rumor de que el uruguayo quería irse de Boca. Los hinchas, a pesar de que contra Racing no tuvo un partido destacado, no quieren que abandone del club.

"Se le instalan cosas rápido a uno de los únicos que siempre da la cara. Miguel Merentiel tiene la cabeza en Boca y nadie en el club habló con él por una salida. Tampoco hay ofertas. Por acá no", afirmó el periodista de TNT Sports, Marcos Bonocore.

En esa misma línea, el cronista aseguró que "la Bestia no fue a plantear su salida, no tiene ofertas y está pensando únicamente en Boca". Merentiel tiene contrato hasta diciembre 2027, por lo que los clubes que lo pretendan, deberán negociar para llegar a un acuerdo.

Así las cosas, la situación es la siguiente: si llega una oferta importante, cosa que por el momento no ocurrió, las partes la analizarán como será en cada caso, pero ni él ni Boca están ocupándose de su salida.

