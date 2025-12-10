10 de diciembre de 2025 Inicio
Macabro hallazgo en Núñez: maniataron y asesinaron a un jubilado de 70 años

De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre llevaba alrededor de 24 horas muerto. Encontraron el cuerpo con golpes y también atado con cables.

Por

El hombre vivía en Vuelta de Obligado al 3100.

Un jubilado de más de 70 años fue encontrado maniatado, golpeado y ya sin vida dentro de su casona ubicada en Núñez. Según los primeros datos, llevaba al menos 24 horas muerto cuando la Policía ingresó al domicilio tras el aviso al 911 de su hermana.

Después del aviso a los oficiales, ya que la hermana comentó que no lo veía hace días, los efectivos entraron a la casa y se encontraron con el peor escenario: la puerta de la vivienda estaba entreabierta, la reja frontal cerrada y el interior completamente revuelto.

El cuerpo de la víctima apareció tendido en el living, con manos y pies atados, y con múltiples lesiones. Ahora se espera el informe de la autopsia para determinar la precisión de la data de muerte y orientar la búsqueda en las cámaras de seguridad.

Ayelén, una joven que vive en la cuadra y que solía conversar con el hombre, aportó detalles que complejizan aún más el caso. Contó que el jubilado era reservado, desconfiado y no dejaba entrar a nadie a la casa. Tenía miedo a una posible usurpación y vivía prácticamente solo. También mencionó que era un acumulador, lo que explicaría el estado del interior de la vivienda.

Sin embargo, según relató Ayelén, dos hombres salieron caminando de la casa. Nadie en el barrio los reconoce. “Dos hombres, uno con barba y otro sin barba, de unos 30 o 40 años”, detalló la vecina. “Entrar a una casa así, ver a un señor mayor y atarlo… seas quien seas, sos un fisura”, se lamentó en diálogo con C5N.

Ayelén también confirmó que el jubilado nunca recibía visitas. “Lo raro es que la reja estaba cerrada y la puerta de adentro, abierta”, señaló. Esa contradicción será clave para saber si el hombre abrió la puerta voluntariamente o si alguien logró forzarla sin dejar daños visibles.

La vivienda, deteriorada pero ubicada en una zona altamente cotizada de Belgrano, despertaba sospechas en el propio dueño, quien temía que intentaran usurparla. La propiedad está declarada patrimonio de la Ciudad, por lo que no podía venderse ni refaccionarse libremente. Ese detalle hacía que, pese al valor del terreno, el hombre viviera en condiciones precarias.

“Él siempre decía que querían entrarlo”, contó la vecina, quien también mencionó que varias veces vieron gente merodeando y observando hacia el interior.

La principal línea apunta a un robo seguido de homicidio, aunque no descartan un intento de usurpación. Todo dependerá de determinar si faltan objetos de valor la familia no pudo confirmar si tenía ahorros guardados y de identificar a los dos hombres vistos saliendo el domingo.

La esquina cuenta con cámaras de seguridad dirigidas hacia la puerta de entrada. La Policía de la Ciudad ya comenzó a analizar esas imágenes y otras de la zona para reconstruir cómo fue el ingreso de los sospechosos y si llegaron o huyeron en algún vehículo.

