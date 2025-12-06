6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta para la Selección: el nuevo criterio de desempate en fase de grupos del Mundial 2026

A diferencia de las ediciones anteriores, la FIFA decidió hacer algunos cambios relacionados con el criterio y el reglamento para definir a los clasificados a octavos. ¿Qué puede pasar?

Por
Alerta para la Selección: el nuevo criterio de desempate en fase de grupos del Mundial 2026
Redes sociales

Cada vez falta menos para el Mundial 2026, la Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Sin embargo, para esta nueva edición organizada por los países de México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA integró algunos cambios, como el criterio de desempate en fase de grupos, que inquieta algunas selecciones.

Austria fue uno de los mejores europeos en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Te puede interesar:

El error viral de Austria con el escudo de la Selección argentina: así fue la rectificación oficial

El Mundial 2026 marcará un récord histórico de participantes con 48 equipos que disputarán 104 partidos a lo largo de los meses de junio y julio del año que viene. A raíz de esto, la FIFA realizó algunos cambios en el reglamento, que será diferente al de 2022.

Durante la primera ronda de partidos, el Mundial tendrá un sistema de desempate que no se utilizaba desde la edición del año 2006, casi dos décadas atrás: un nuevo criterio sobre el desempate.

fixture

En esta ocasión no será la diferencia de gol la que defina la clasificación en caso de empate entre dos o más equipos de un mismo grupo.

Si no que tiene en cuenta una serie de criterios, el primero consiste en que analizarán el partido que hayan disputado entre sí y tendrá la ventaja (para pasar de fase) aquella selección que haya resultado ganadora. Aunque también la FIFA podrá considerar:

  • Mayor diferencia de goles obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.
  • Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.
  • Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.
  • Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.
  • Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva de jugadores y cuerpo técnico según el número de tarjetas recibidas (amarilla es un punto, roja por doble amonestación son tres puntos, roja directa son cuatro puntos y amarilla y roja directa son cinco puntos).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La FIFA confirmó el fixture del Mundial 2026. 

Mundial 2026: el fixture completo de los 104 partidos con días y horarios

Kansas City Stadium, el estadio donde debutará la Selección argentina. 

En Kansas y Dallas, los estadios donde la Selección arrancará otro sueño en el Mundial

Scaloni subió al escenario mientras se conocían los horarios y sedes del Mundial 2026.

Tras la polémica por los guantes en el sorteo, Scaloni tocó la Copa del Mundo: "No me conoció.."

La FIFA confirmó el fixture compleo del Mundial 2026. 

Se confirmaron sedes y horarios del Mundial: la Selección debutará con Argelia el 16 de junio en Kansas

San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección argentina.

Vuelos, comida y hoteles: cuánto cuesta seguir a la Selección durante la fase de grupos

Austria terminó primera en su grupo y mandó a Bosnia-Herzegovina al Repechaje.

¿Provocación?: el insólito error de Austria al anunciar su cruce con la Selección argentina

Rating Cero

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Esta serie se centra en una misteriosa organización sobrenatural.
play

La serie de Netflix sobre un misterio sobrenatural que tenés que ver: tiene 6 capítulos

El elenco de la serie regresa con personajes clave y nuevas figuras.
play

Filtraron imágenes exclusivas de la temporada 5 de Emily en París

La reacción de la actriz se hizo viral en redes.

El gesto que dejó a todos hablando: la China Suárez reaccionó a un posteo de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

La Sole encaró a Pergolini en vivo.

El tenso momento entre La Sole y Mario Pergolini en pleno programa: "Yo te sufrí"

últimas noticias

Malinin es el dominador absoluto en patinaje artístico.

Récord mundial: los increíbles siete saltos cuádruples del patinador Ilia Malinin en una final

Hace 23 minutos
La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

Hace 28 minutos
Kerstin Gurtner murió congelada en una montaña de Austria abandonada por su novio

Tenía 33 años, el novio la abandonó en la montaña y murió congelada

Hace 33 minutos
La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Hace 1 hora
Conocé el valor del trámite automotriz.

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Hace 1 hora