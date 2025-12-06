Alerta para la Selección: el nuevo criterio de desempate en fase de grupos del Mundial 2026 A diferencia de las ediciones anteriores, la FIFA decidió hacer algunos cambios relacionados con el criterio y el reglamento para definir a los clasificados a octavos. ¿Qué puede pasar? Por + Seguir en







Cada vez falta menos para el Mundial 2026, la Argentina, defensora del título, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Sin embargo, para esta nueva edición organizada por los países de México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA integró algunos cambios, como el criterio de desempate en fase de grupos, que inquieta algunas selecciones.

El Mundial 2026 marcará un récord histórico de participantes con 48 equipos que disputarán 104 partidos a lo largo de los meses de junio y julio del año que viene. A raíz de esto, la FIFA realizó algunos cambios en el reglamento, que será diferente al de 2022.

Durante la primera ronda de partidos, el Mundial tendrá un sistema de desempate que no se utilizaba desde la edición del año 2006, casi dos décadas atrás: un nuevo criterio sobre el desempate.

fixture En esta ocasión no será la diferencia de gol la que defina la clasificación en caso de empate entre dos o más equipos de un mismo grupo.

Si no que tiene en cuenta una serie de criterios, el primero consiste en que analizarán el partido que hayan disputado entre sí y tendrá la ventaja (para pasar de fase) aquella selección que haya resultado ganadora. Aunque también la FIFA podrá considerar:

Mayor diferencia de goles obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

Mayor número de goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

Mayor diferencia de goles en todos los partidos del grupo.

Mayor número de goles marcados en todos los partidos de grupo.

Mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva de jugadores y cuerpo técnico según el número de tarjetas recibidas (amarilla es un punto, roja por doble amonestación son tres puntos, roja directa son cuatro puntos y amarilla y roja directa son cinco puntos).