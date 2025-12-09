Rodolfo D'Onofrio, a siete años de la histórica Copa Libertadores en Madrid frente a Boca: "Es un día de gloria eterna" El expresidente del Millonario sacó pecho del histórico logro obtenido, en un nuevo aniversario del 9/12 y reconoció el valor del triunfo en España: "Va a ser un día que no vamos a olvidar nunca", expresó. Por + Seguir en







El presidente de River, en aquel 2018, recordó el logro obtenido.

El expresidente de River Rodolfo D'Onofrio recordó la histórica Copa Libertadores 2018 en Madrid, donde derrotó a Boca por 3-1 en la cancha del Real Madrid y alcanzó la gloria eterna, y sacó pecho del logro obtenido: "Va a ser un día que no vamos a olvidar nunca", expresó.

En diálogo con TyC Sports, quien fuera presidente del Millonario entre diciembre de 2013 y fines de 2021, le restó importancia al descenso del club de Núñez en 2011 y aseguró que lo logrado en 2018 es más grande que perder la categoría: "No es que borro el descenso para River, borró para nuestro eterno rival ese tipo de bromas, que son típicas en el fútbol. Siempre le digo a los amigos de Boca que es cierto, nos fuimos y volvimos, pero para llegar a eso fueron tres años muy malos y no nos mandó Boca, nos mandaron todos los clubes porque hicimos mal las cosas", precisó.

Además, añadió: "En Madrid te gané a vos y no te vas a olvidar en tu vida. Con eso, el chiste de la B no duele... preguntale a un hincha de River. Me pueden poner 33 fantasmas que les pongo 9 de diciembre y se termina todo. No sé si cambió la historia, fue un momento muy importante que vamos a festejar siempre, pero hay que seguir jugando. Fue y será un día de gloria eterna".

Embed "VA A SER UN DÍA QUE NO VAMOS A OLVIDAR NUNCA"



Rodolfo D'Onofrio habló en exclusiva con TyC Sports y recordó la consagración en la Copa Libertadores frente a Boca en Madrid. pic.twitter.com/cegcDxYvHe — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2025 Por otra parte, D'Onofrio habló de la actualidad de River y cómo tomó la noticia de que no disputará la Copa Libertadores 2026: "Para el hincha, era muy importante. A mí, por un lado me parece bien, pero por otro es raro que no vamos a jugar la Libertadores, aunque me parece que no está mal tener tiempo para rearmar el equipo y jugar la Sudamericana para reestructurarnos y con mucha humildad empezar a trabajar".

Finalmente, concluyó: "Hay que darle tiempo a Gallardo y estos jugadores. Con el tiempo podrán demostrar por qué los trajeron y si no funcionan, no funcionarán, pero primero démosle tiempo. Estoy totalmente de acuerdo que Gallardo siga y que pueda construir esta versión nueva de River".