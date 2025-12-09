10 de diciembre de 2025 Inicio
Rodolfo D'Onofrio, a siete años de la histórica Copa Libertadores en Madrid frente a Boca: "Es un día de gloria eterna"

El expresidente del Millonario sacó pecho del histórico logro obtenido, en un nuevo aniversario del 9/12 y reconoció el valor del triunfo en España: "Va a ser un día que no vamos a olvidar nunca", expresó.

El presidente de River

El presidente de River, en aquel 2018, recordó el logro obtenido.

El expresidente de River Rodolfo D'Onofrio recordó la histórica Copa Libertadores 2018 en Madrid, donde derrotó a Boca por 3-1 en la cancha del Real Madrid y alcanzó la gloria eterna, y sacó pecho del logro obtenido: "Va a ser un día que no vamos a olvidar nunca", expresó.

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, le ofreció a Damián Ayude sumar a Enzo Pérez
En diálogo con TyC Sports, quien fuera presidente del Millonario entre diciembre de 2013 y fines de 2021, le restó importancia al descenso del club de Núñez en 2011 y aseguró que lo logrado en 2018 es más grande que perder la categoría: "No es que borro el descenso para River, borró para nuestro eterno rival ese tipo de bromas, que son típicas en el fútbol. Siempre le digo a los amigos de Boca que es cierto, nos fuimos y volvimos, pero para llegar a eso fueron tres años muy malos y no nos mandó Boca, nos mandaron todos los clubes porque hicimos mal las cosas", precisó.

Además, añadió: "En Madrid te gané a vos y no te vas a olvidar en tu vida. Con eso, el chiste de la B no duele... preguntale a un hincha de River. Me pueden poner 33 fantasmas que les pongo 9 de diciembre y se termina todo. No sé si cambió la historia, fue un momento muy importante que vamos a festejar siempre, pero hay que seguir jugando. Fue y será un día de gloria eterna".

Embed

Por otra parte, D'Onofrio habló de la actualidad de River y cómo tomó la noticia de que no disputará la Copa Libertadores 2026: "Para el hincha, era muy importante. A mí, por un lado me parece bien, pero por otro es raro que no vamos a jugar la Libertadores, aunque me parece que no está mal tener tiempo para rearmar el equipo y jugar la Sudamericana para reestructurarnos y con mucha humildad empezar a trabajar".

Finalmente, concluyó: "Hay que darle tiempo a Gallardo y estos jugadores. Con el tiempo podrán demostrar por qué los trajeron y si no funcionan, no funcionarán, pero primero démosle tiempo. Estoy totalmente de acuerdo que Gallardo siga y que pueda construir esta versión nueva de River".

Embed

