Miguel Ángel Borja habló por primera vez tras su salida de River: qué dijo sobre Gallardo

El colombiano se sumó a la lista de los referentes como Enzo Pérez, Gozálo “Pity” Martínez, Milton Casco e Ignacio Nacho Fernández, que no continuarán en el Millonario a partir del 2026.

River terminó el 2025 dejando una mala imagen y Marcelo Gallardo, que confirmó su continuidad en el club, hizo una limpieza y le bajó el pulgar a varios referentes del plantel , entre ellos, Miguel Ángel Borja. Y tras su salida, el colombiano opinó sobre el entrenador más ganador del Millonario.

Pasó de ser pretendido por Gallardo a que Boca lo quiera para este mercado de pases: quién es

Si bien sus últimas apariciones en cancha despertaron murmullos, reproches y pocos minutos en el campo de juego, el Colibrí decidió cerrar su ciclo en el conjunto de Núñez de la mejor manera, quedándose con los mejores momentos y sin rencores.

“ Marcelo es un gladiador. Creo que hay Gallardo para rato. Está preparado, tiene la coraza que tiene que tener un guerrero. No tengo dudas que River en 2026 va a brillar como lo ha hecho durante tantos años”, le tiró flores al oriundo de Merlo durante una charla en el stream PicadoTV.

Desde su llegada al conjunto riverplatense, el colombiano tuvo uno de los mejores rendimientos del plantel, pero en los últimos meses el rendimiento bajó categóricamente, y que no desentonó a lo que fue el último año de River y que ahora diagrama el próximo año para volver a los primeros puestos.

Con esta última imagen fue muy resistido por los hinchas, pero Borja no guardó rencor y se despidió con un mensaje positivo para los fanáticos del Millo: “Muchas gracias porque confiaron en mí. El respeto para mí es todo y nunca hubo un insulto. Nunca viví momentos desagradables. Dentro del campo ellos deciden porque pagan una entrada y es válido. Cuando no salen las cosas es normal que te exijan y te critiquen, no me escondo ante la responsabilidad ”.

“Espero que las puertas de River queden abiertas para cuando me toque ir a verlos jugar. Y desde lejos hacerles fuerza para que salgan campeones”, agregó.

Cuál es el futuro de Miguel Ángel Borja tras su salida en River

Miguel Ángel Borja dejó River tras tres años luego de haber disputado 159 partidos y convertido 62 goles, y si bien su futuro aún no está definido tiene algunas ofertas para volver a su país para jugar en el Junior de Barranquilla, equipo en el que debutó.

Además, también despertó el interés de tres clubes de México tras su salida del Millonario: Club América, Cruz Azul y Tigres UANL. Pero también reconoció que “han salido ofertas de Rusia y Países Bajos”, pero todavía no tiene definido el próximo paso de su carrera.

“A día de hoy no tengo nada decidido, estoy esperando la mejor opción. Me han llegado opciones y las estoy analizando con mi familia porque no me quiero apresurar”, concluyó.