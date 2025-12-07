7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se viene el Mundial 2026: 5 datos curiosos de selecciones clasificadas

A la espera de los repechajes, ya se conocen 42 de los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo. Hay debutantes, regresos y varias marcas insólitas.

Por
En el Mundial 2026

En el Mundial 2026, 48 selecciones buscarán quedarse con la Copa.

  • El Mundial 2026 ya tiene 42 selecciones clasificadas, algunas con datos muy curiosos.
  • Alemania tiene al máximo goleador de los Mundiales, mientras que Suiza es el único equipo que terminó el torneo con la valla invicta.
  • De todos los clasificados, el único al que Brasil no pudo ganarle nunca es Noruega.
  • Ecuador fue el último país de Conmebol en clasificar a un Mundial, y Senegal fue la primera selección eliminada por Fair Play.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la expectativa es enorme. Con el sorteo ya completado, solo falta que se definan los repechajes europeo e intercontinental que se jugarán a fines de marzo. Luego, todo estará listo para que la pelota empiece a rodar en el partido inaugural del 11 de junio.

Lionel Messi junto a David Beckham.
Te puede interesar:

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Esta edición tiene varias particularidades que la diferencian de torneos anteriores. Por un lado, será la primera Copa del Mundo que se realice en tres sedes compartidas: Estados Unidos, México y Canadá. Por otro, también marcará el debut del formato ampliado con 48 selecciones, de las cuales ya clasificaron 42.

En ese contexto, habrá selecciones debutantes y otras que volverán a disputar el máximo torneo de selecciones de la FIFA después de varios años. Todo indica que no faltarán nuevos récords y marcas, pero, para ir palpitando la previa, estos son cinco datos curiosos de selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026.

Selección Brasil Copa América 2021

1. Alemania

El exdelantero alemán Miroslav Klose tiene el récord goleador de la Copa del Mundo: marcó 16 tantos a lo largo de cuatro ediciones. Fueron cinco en Corea-Japón 2002, otros cinco en Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, todos desde adentro del área. Un artillero letal.

2. Brasil

Entre todas las selecciones que enfrentó a lo largo de su rica historia, hay una sola a la que Brasil no le pudo ganar nunca: Noruega. Se cruzaron cuatro veces, de las cuales dos fueron empates (amistosos en 1988 y 2006) y las otras dos fueron victorias para el combinado europeo (un amistoso en 1997 y en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998).

3. Senegal

En el Mundial de Rusia 2018, la Selección senegalesa vivió una situación inédita: quedó eliminada en fase de grupos por Fair Play. Empató con Japón en el segundo lugar del Grupo H, tanto en puntos como en diferencia de gol, y se terminó definiendo por tarjetas amarillas. Como los africanos habían recibido más, se quedaron afuera de la Copa del Mundo.

4. Suiza

En Alemania 2006, Suiza se convirtió en la única selección en la historia de los Mundiales en terminar el torneo sin recibir un solo gol. Sin embargo, el récord le sirvió de poco, ya que quedó afuera en octavos de final. En fase de grupos le ganó a Corea del Sur y a Togo (en ambos casos 2 a 0) y empató con Francia (0 a 0); en octavos, empató 0 a 0 con Ucrania y quedó eliminada en los penales.

5. Ecuador

La Selección ecuatoriana fue el último equipo de la Conmebol en clasificar a un Mundial: su debut fue en Corea-Japón 2002. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú (1930) y Colombia (1962) ya habían jugado al menos una vez el torneo. El único país de la región que aún no pudo clasificar es Venezuela.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miguel Ángel Borja jugó 159 partido con la camiseta de River y convirtió 62 goles

Miguel Ángel Borja habló por primera vez tras su salida de River: qué dijo sobre Gallardo

Dos jugadores de la Selección son los futbolistas argentinos más caros.

Quiénes son los dos futbolistas argentinos más caros en el fin del 2025

El jugador de la Selección argentina mantiene un exitoso desempeño en la cancha. 

Lautaro Martínez deslumbró con un traje sastre oversize: su look se robó la atención

Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

En un clásico electrizante, Boca y Racing chocan en La Bombonera en busca de la final del Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino le respondió al Gobierno. 

La AFA salió a responderle al Gobierno: "Una nueva embestida contra la educación"

Messi observa la MLS Cup, su título nº 47 en su carrera.

Messi, el más ganador de la historia: cuántos títulos tiene en su carrera

Rating Cero

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

La actriz mostró su nuevo look en medio de los preparativos navideños en Turquía.

La impresionante transformación de la China Suárez a días de comenzar el invierno en Turquía

últimas noticias

Lionel Messi junto a David Beckham.

David Beckham reveló lo que planea hacer Messi tras retirarse: "Sólo piensa en..."

Hace 38 minutos
play
Más de 20 años realizando torneos nacionales e internacionales, según las publicaciones en redes.

Qué es el Torneo Fed: la "Megafinal" que terminó en caos por el desmayo de 20 chicos en Flores

Hace 40 minutos
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Benjamin Netanyahu afirmó que "pronto empezará la segunda fase de alto al fuego" entre Israel y Hamás

Hace 1 hora
play

Caos en Flores: decenas de personas descompuestas y desmayadas por incidentes en el Teatro Gran Rivadavia

Hace 1 hora
play

Apartaron al policía que mató al joven que lo había denunciado por atropellar a su primo en Morón

Hace 2 horas