Se viene el Mundial 2026: 5 datos curiosos de selecciones clasificadas

A la espera de los repechajes, ya se conocen 42 de los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo. Hay debutantes, regresos y varias marcas insólitas.

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la expectativa es enorme. Con el sorteo ya completado, solo falta que se definan los repechajes europeo e intercontinental que se jugarán a fines de marzo. Luego, todo estará listo para que la pelota empiece a rodar en el partido inaugural del 11 de junio.

Esta edición tiene varias particularidades que la diferencian de torneos anteriores. Por un lado, será la primera Copa del Mundo que se realice en tres sedes compartidas: Estados Unidos, México y Canadá. Por otro, también marcará el debut del formato ampliado con 48 selecciones, de las cuales ya clasificaron 42.

En ese contexto, habrá selecciones debutantes y otras que volverán a disputar el máximo torneo de selecciones de la FIFA después de varios años. Todo indica que no faltarán nuevos récords y marcas, pero, para ir palpitando la previa, estos son cinco datos curiosos de selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026.

El exdelantero alemán Miroslav Klose tiene el récord goleador de la Copa del Mundo: marcó 16 tantos a lo largo de cuatro ediciones. Fueron cinco en Corea-Japón 2002, otros cinco en Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, todos desde adentro del área. Un artillero letal.

Entre todas las selecciones que enfrentó a lo largo de su rica historia, hay una sola a la que Brasil no le pudo ganar nunca: Noruega. Se cruzaron cuatro veces, de las cuales dos fueron empates (amistosos en 1988 y 2006) y las otras dos fueron victorias para el combinado europeo (un amistoso en 1997 y en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998).

3. Senegal

En el Mundial de Rusia 2018, la Selección senegalesa vivió una situación inédita: quedó eliminada en fase de grupos por Fair Play. Empató con Japón en el segundo lugar del Grupo H, tanto en puntos como en diferencia de gol, y se terminó definiendo por tarjetas amarillas. Como los africanos habían recibido más, se quedaron afuera de la Copa del Mundo.

4. Suiza

En Alemania 2006, Suiza se convirtió en la única selección en la historia de los Mundiales en terminar el torneo sin recibir un solo gol. Sin embargo, el récord le sirvió de poco, ya que quedó afuera en octavos de final. En fase de grupos le ganó a Corea del Sur y a Togo (en ambos casos 2 a 0) y empató con Francia (0 a 0); en octavos, empató 0 a 0 con Ucrania y quedó eliminada en los penales.

5. Ecuador

La Selección ecuatoriana fue el último equipo de la Conmebol en clasificar a un Mundial: su debut fue en Corea-Japón 2002. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú (1930) y Colombia (1962) ya habían jugado al menos una vez el torneo. El único país de la región que aún no pudo clasificar es Venezuela.