Tras el anuncio de la lista de convocados, cómo sería el equipo titular de Argentina en el Mundial 2026

A tres semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección, Lionel Scaloni, definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.
Tras el anuncio, en el que las mayores sorpresas fueron las ausencias de los campeones del mundo Marcos Acuña y Paulo Dybala, y de Emiliano Buendía, de gran presente en el fútbol inglés, ahora el interés comienza a estar puesto en el posible once inicial que pondrá sobre la cancha la Selección en el torneo que comienza el 11 de junio en México, EEUU y Canadá.
Según la mayoría de las fuentes periodísticas cercanas al cuerpo técnico de la albiceleste, el equipo titular sería el siguiente:
Arquero: Emiliano Martínez
Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico
Mediocampistas: Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández
Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
De esta forma, se mantiene la base del once que salió a jugar la final contra Francia en Qatar 2022, con el único cambio de Almada en lugar de Ángel Di Maria, retirado ya de la Selección.
La lista de los 26 jugadores argentinos que irán al Mundial 2026
ARQUEROS
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
DEFENSORES
- Leonardo Balerdi
- Gonzalo Montiel
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
VOLANTES
- Enzo Fernández
- Valentín Barco
- Giovani Lo Celso
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Leandro Paredes
- Exequiel Palacios
DELANTEROS
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Thiago Almada
- Julián Álvarez
- José Manuel López
- Lautaro Martínez
- Giuliano Simeone
- Nicolás González
El fixture de Argentina en la primera fase
Martes 16 de junio a las 22 horas (Kansas)
Vs Argelia.
Lunes 22 de junio a las 14 hs (Dallas)
Vs Austria.
Sábado 28 de junio a las 23 hs (Dallas)
Vs. Jordania.
Cómo son las sedes en las que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026
El debut tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un estadio inaugurado en 1972 y remodelado en distintas etapas. Se trata de un recinto con capacidad superior a 75.000 espectadores, reconocido por su acústica y por el impacto que generan sus tribunas cerradas. Para el Mundial 2026, el campo de juego será adaptado a las dimensiones internacionales exigidas por la FIFA.
Los otros dos partidos de la fase de grupos se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, ubicado en el área de Dallas y denominado Dallas Stadium durante el torneo. Inaugurado en 2009, es uno de los estadios más grandes del país, con capacidad cercana a 80.000 personas y posibilidad de ampliación.
Este recinto se caracteriza por su estructura moderna, con techo retráctil y un sistema de pantallas de gran tamaño. Habitualmente es sede de eventos masivos y finales universitarias, lo que lo posiciona como uno de los escenarios principales del campeonato.
El recorrido del equipo en las instancias posteriores dependerá de su ubicación final en el grupo. Si termina en el primer puesto, enfrentará al segundo del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de finalizar en la segunda posición, el cruce será ante el ganador de esa zona en el SoFi Stadium de Los Ángeles.