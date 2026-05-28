"Con toda la fuerza": así fue el video con el que anunciaron a los convocados para el Mundial 2026 La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió en sus redes oficiales una emotiva pieza audiovisual en la que participa el entrenador de la selección, Lionel Scaloni, para anunciar a los 26 judadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA. Por Agregar C5N en









El DT de la selección, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados con un emotivo video. X: AFA Selección (captura de video)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video con el que dio a conocer a los 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, participó de la producción en la que interactúa con el utilero Mario "Marito" De Stéfano y enuncia la frase "Con la fuerza de todos los argentinos" para detallar la lista de quienes representarán al país.

A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará desde el 11 de junio y, en una pieza audiovisual grabada en las instalaciones del predio de AFA, mostró, una vez más, su veta actoral para realizar el anuncio oficial.

En una producción de poco más de un minuto y medio, con claras referencias a la "argentindad" y la canción Tierra Zanta de Trueno y Víctor Heredia como banda sonora, el exjugador nacido en Pujato, Santa Fe, desde un escritorio, le hace un pedido especial a uno de los utileros de la Selección. "¡Marito: necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos!", advierte el DT mientras sella con el escudo de AFA un sobre con la inscripción "Lista de convocados".

Ante el pedido del entrenador, el colaborador responde: "Tranquilo, yo me encargo", se retira de la oficina en la que ambos se encuentran, entrega el sobre a una persona ubicada en una localidad argentina y se comienzan a suceder imágenes en distintos puntos del país de las celebraciones pasadas, tras la obtención de cada una de las tres estrellas conseguidas en 1978, 1986 y 2022. Hacia el final del video se conocen los nombres de los arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros convocados.

Embed #SelecciónMayor Con toda la fuerza de los argentinos pic.twitter.com/84Lh03BgxH — Selección Argentina (@Argentina) May 28, 2026 La lista de convocados de la Selección argentina para el Mundial 2026 ARQUEROS