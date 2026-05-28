"Con toda la fuerza": así fue el video con el que anunciaron a los convocados para el Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video con el que dio a conocer a los 26 convocados para el Mundial 2026. El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, participó de la producción en la que interactúa con el utilero Mario "Marito" De Stéfano y enuncia la frase "Con la fuerza de todos los argentinos" para detallar la lista de quienes representarán al país.
A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará desde el 11 de junio y, en una pieza audiovisual grabada en las instalaciones del predio de AFA, mostró, una vez más, su veta actoral para realizar el anuncio oficial.
En una producción de poco más de un minuto y medio, con claras referencias a la "argentindad" y la canción Tierra Zanta de Trueno y Víctor Heredia como banda sonora, el exjugador nacido en Pujato, Santa Fe, desde un escritorio, le hace un pedido especial a uno de los utileros de la Selección. "¡Marito: necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos!", advierte el DT mientras sella con el escudo de AFA un sobre con la inscripción "Lista de convocados".
Ante el pedido del entrenador, el colaborador responde: "Tranquilo, yo me encargo", se retira de la oficina en la que ambos se encuentran, entrega el sobre a una persona ubicada en una localidad argentina y se comienzan a suceder imágenes en distintos puntos del país de las celebraciones pasadas, tras la obtención de cada una de las tres estrellas conseguidas en 1978, 1986 y 2022. Hacia el final del video se conocen los nombres de los arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros convocados.
- Emiliano Martínez
- Gerónimo Rulli
- Juan Musso
DEFENSORES
- Leonardo Balerdi
- Gonzalo Montiel
- Facundo Medina
- Nahuel Molina
- Cristian Romero
- Nicolás Otamendi
- Lisandro Martínez
- Nicolás Tagliafico
VOLANTES
- Enzo Fernández
- Valentín Barco
- Giovani Lo Celso
- Alexis Mac Allister
- Rodrigo De Paul
- Leandro Paredes
- Exequiel Palacios
DELANTEROS
- Lionel Messi
- Nicolás Paz
- Thiago Almada
- Julián Álvarez
- José Manuel López
- Lautaro Martínez
- Giuliano Simeone
- Nicolás González
Quiénes quedaron afuera de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Para la competencia que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos, entre las lesiones y los futbolistas con sobrecargas, el entrenador debió realizar algunos cambios de ultimo momento en la nómina definitiva que hará base oficial en la predio del Sporting Kansas City de dicha ciudad norteamericana, junto con las delegaciones de Argelia, Inglaterra y Países Bajos.
El entrenador argentino eligió a los protagonistas para buscar la cuarta estrella y segunda consagración consecutiva para el seleccionado nacional. Lionel Messi que, si bien todos esperábamos su presencia, no la había confirmado apareció en el listado para alivio de los fanáticos. En tanto, entre los campeones de Qatar 2022 que quedaron afuera para este año se encuentran Marcos "El Huevo" Acuña y Paulo Dybala.
Otros nombres que quedaron sorpresivamente afuera son los de Franco Mastantuono, que hoy juega en Real Madrid, Marcos Senesi, del Bournemouth de Inglaterra, y Máximo Perrone, que actualmente se encuentra en el Como 1907, de Italia. El jugador Emiliano Buendía, que salió campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, también era una posible incorporación a la lista, pero tampoco formará parte del equipo.