En Vivo
14 de junio de 2026 Inicio

Hinchas mexicanos se burlaron de las Malvinas y un hincha argentino los paró en seco

Un tenso cruce entre aficionados mexicanos y argentinos dentro de un micro se volvió viral cuando un fan de la celeste y blanca puso los puntos ante un cántico provocador: "Les permito todo, pero esa no".

Por
La pica entre los hinchas mexicanos y argentinos es una de las rivalidades más intensas y virales del fútbol moderno.

La pica entre los hinchas mexicanos y argentinos es una de las rivalidades más intensas y virales del fútbol moderno.

En medio de la fiebre mundialista, un episodio ocurrido fuera del estadio Azteca se volvió viral y abrió un debate sobre los límites de las cargadas futboleras. Fanáticos de la selección mexicana se burlaron de Las Islas Malvinas y recibieron una frenada en seco.

Lionel Messi buscará ser el máximo goleador en mundiales.
Te puede interesar:

Cuántos goles necesita Messi para ser el máximo anotador de los mundiales

La pica entre argentinos y mexicanos sumó un nuevo capítulo en esta edición de la Copa del Mundo que tiene al país de Claudia Sheinbaum como uno de los grandes anfitriones. Esta vez, un grupo de hinchas mexicanos se burló de Argentina con un canto provocador: "Y ya lo ve, y ya lo ve que las Malvinas habla inglés".

La chicana no pasó desapercibida y de inmediato, un fan de la celeste y blanca se le plantó al grupo que estaba al fondo del micro y les marcó un límite: “Les permito todo, pero esa no”. La escena se registró durante una transmisión en vivo y generó aplausos dentro del transporte. Luego, se difundió rápidamente en redes sociales donde miles de usuarios celebraron la actitud del argentino.

El episodio que se repite en las calles mexicanas entre argentinos y mexicanos volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente y muy sensible más en estos tiempos: hasta dónde puede llegar la pasión futbolera y qué ocurre cuando las jodas tocan fibras sensibles de la identidad y la memoria colectiva.

¿Cuándo juega la Selección argentina?

La actual campeona del mundo ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial 2026, una competencia que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un nuevo formato de 48 equipos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a estar en el centro de la escena internacional y defenderá el título conquistado en Qatar 2022.

El debut de Argentina será ante Argelia, por el Grupo J, en un partido que marcará el inicio de una nueva aventura mundialista para el conjunto nacional. El duelo se jugará el martes 16 de junio de 2026, desde las 22 (hora argentina), por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro tendrá como escenario el histórico Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos, una de las sedes elegidas para recibir partidos de la Copa del Mundo.

Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Estados Unidos

Después del estreno frente al conjunto africano, Argentina continuará su participación en la fase de grupos contra los europeos el lunes 22 de junio a las 14, en Dallas, y cerrará esta etapa ante el combinado asiático de Medio Oriente el sábado 27 de junio a las 23, también en territorio estadounidense. Estos tres partidos serán claves para definir su posición dentro del Grupo J y su futuro en la competencia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Passarella no pudo jugar ni un minuto en México 86.
play

El misterio sin resolver de México '86: la trama secreta de la intoxicación de Passarella que lo dejó afuera de aquel mundial

las imagenes del tornado en kansas que modifico los planes de la seleccion

Las imágenes del tornado en Kansas que modificó los planes de la Selección

El youtuber Ácido MC, medio hermano de Senesi, fue condenado en Miami.

El medio hermano de Marcos Senesi fue condenado por secuestro en Miami

John McGinn, compañero de Dibu Martínez, grita el gol de Escocia.
play

Escocia volvió a un Mundial tras 28 años con una victoria: derrotó por 1-0 a Haití en Boston

La modelo contó por qué no se junta.

Oriana Sabatini reveló por qué no se junta con las mujeres de los futbolistas de la Selección

Argentina tiene juez designado para el debut mundialista.

La Selección ya tiene árbitro designado para el debut del Mundial 2026

últimas noticias

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Hace 9 minutos
Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores

Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores

Hace 15 minutos
Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.

El doloroso mensaje de Juli Savioli, la ex novia de Gaspi tras el accidente: "¿Esto es real?"

Hace 29 minutos
Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Hace 40 minutos
Gaspi, junto a su admiradora, en Rio.  @EmetSuki

Las últimas fotos de Gaspi en Rio de Janeiro, antes del accidente en el que perdió la vida

Hace 1 hora