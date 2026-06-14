Hinchas mexicanos se burlaron de las Malvinas y un hincha argentino los paró en seco Un tenso cruce entre aficionados mexicanos y argentinos dentro de un micro se volvió viral cuando un fan de la celeste y blanca puso los puntos ante un cántico provocador: "Les permito todo, pero esa no". Por Agregar C5N en









La pica entre los hinchas mexicanos y argentinos es una de las rivalidades más intensas y virales del fútbol moderno.

En medio de la fiebre mundialista, un episodio ocurrido fuera del estadio Azteca se volvió viral y abrió un debate sobre los límites de las cargadas futboleras. Fanáticos de la selección mexicana se burlaron de Las Islas Malvinas y recibieron una frenada en seco.

La pica entre argentinos y mexicanos sumó un nuevo capítulo en esta edición de la Copa del Mundo que tiene al país de Claudia Sheinbaum como uno de los grandes anfitriones. Esta vez, un grupo de hinchas mexicanos se burló de Argentina con un canto provocador: "Y ya lo ve, y ya lo ve que las Malvinas habla inglés".

La chicana no pasó desapercibida y de inmediato, un fan de la celeste y blanca se le plantó al grupo que estaba al fondo del micro y les marcó un límite: “Les permito todo, pero esa no”. La escena se registró durante una transmisión en vivo y generó aplausos dentro del transporte. Luego, se difundió rápidamente en redes sociales donde miles de usuarios celebraron la actitud del argentino.

El episodio que se repite en las calles mexicanas entre argentinos y mexicanos volvió a poner sobre la mesa una discusión recurrente y muy sensible más en estos tiempos: hasta dónde puede llegar la pasión futbolera y qué ocurre cuando las jodas tocan fibras sensibles de la identidad y la memoria colectiva.

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