"La ley de la vida": Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida y pidió a las nuevas generaciones continuar con la lucha

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo falleció a los 95 años. Estela de Carlotto, histórica referente en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, expresó su dolor: “La tristeza que tengo es enorme”.

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga , conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años . Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, quien despidió a su compañera con dolor y tristeza.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , habló con Daniela Ballester en C5N y, visiblemente conmovida por la noticia, expresó su profundo dolor por la partida de la histórica referente. “Es la sensación de que es la ley de la vida, a una edad en la que es lógico que llegue el final”, señaló Carlotto, con profunda tristeza y resignación.

“Nunca queremos que venga (la muerte), cuanto más tarde mejor porque todavía estamos luchando por tantas cosas que pasan en nuestro país . La tristeza que tengo es enorme, me acabo de enterar, mañana estaré allá acompañando a todos los que queremos una patria como la que soñaron nuestros hijos”, agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Asimismo, Carlotto destacó la fuerza y el compromiso de su compañera de lucha. “Seguimos en la lucha, una lucha con más dolor, pero no hay que aflojar” , afirmó y evocó también el último 24 de marzo, cuando ambas compartieron la Plaza de Mayo rodeadas de miles de personas: “En una plaza enorme llena de queridos amigos que nos acompañan siempre, juntas las dos viejas dirigentes en la lucha de derechos humanos por la vida que nos tocó vivir”.

Conmovida, destacó el legado de Almeida: “Una compañera que yo la siento en su palabra, en su voz. Todo lo que ella dio servirá para el presente y el futuro”.

Taty Almeida.jpg

La lucha continúa

El legado de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sigue siendo una bandera irrenunciable. “No olvidar la historia del pasado, porque es presente”, remarcó Estela de Carlotto y con firmeza advirtió que aún existen sectores con poder político que buscan silenciar su voz. “No vamos a aflojar. Las que estamos con vida hacemos lo imposible para seguir, y quedan nuestros herederos: nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, las Abuelas que seguimos siendo una asociación que lucha por las causas del pasado y del presente, para construir un futuro donde los chicos nazcan con la seguridad de vivir bien y ser respetados”, expresó en medio del dolor por la partida de Taty Almeida.

“Tengo una tristeza enorme, y por la edad que tengo me duele mucho. Pero con fuerza y amor tenemos que empujar nuestras palabras para que las escuche el pueblo”, manifestó la histórica referente por la lucha de la memoria, verdad y justicia.

Por último, Estela de Carlotto hizo un llamado a las nuevas generaciones para que mantengan viva la memoria y continúen la búsqueda de verdad y justicia. “La tarea queda en manos de quienes siguen”, subrayó. En su homenaje a Taty Almeida, destacó la importancia de recordar su vida y de mantener su presencia en cada acto: “Hay que poner en vigencia su palabra, sus dolores y también la tristeza de su ausencia”.

Taty Almeida fue una figura emblemática de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Inició su incansable búsqueda en junio de 1975, tras el secuestro de su hijo Alejandro por la organización paraestatal Triple A. Fue además docente de profesión y transformó su dolor en compromiso, convirtiéndose en una de las voces más firmes y respetadas dentro de los organismos de derechos humanos en Argentina.