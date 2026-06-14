14 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

"La ley de la vida": Estela de Carlotto despidió a Taty Almeida y pidió a las nuevas generaciones continuar con la lucha

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo falleció a los 95 años. Estela de Carlotto, histórica referente en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, expresó su dolor: “La tristeza que tengo es enorme”.

Por

Taty Almeida y Estela de Carlotto en Plaza de Mayo. 

Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, conocida popularmente como Taty Almeida, falleció este domingo a los 95 años. Fue una de las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, quien despidió a su compañera con dolor y tristeza.

Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: los resultados del sorteo 3.382 del domingo 14 de junio de 2026

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló con Daniela Ballester en C5N y, visiblemente conmovida por la noticia, expresó su profundo dolor por la partida de la histórica referente. “Es la sensación de que es la ley de la vida, a una edad en la que es lógico que llegue el final”, señaló Carlotto, con profunda tristeza y resignación.

“Nunca queremos que venga (la muerte), cuanto más tarde mejor porque todavía estamos luchando por tantas cosas que pasan en nuestro país. La tristeza que tengo es enorme, me acabo de enterar, mañana estaré allá acompañando a todos los que queremos una patria como la que soñaron nuestros hijos”, agregó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Asimismo, Carlotto destacó la fuerza y el compromiso de su compañera de lucha. “Seguimos en la lucha, una lucha con más dolor, pero no hay que aflojar”, afirmó y evocó también el último 24 de marzo, cuando ambas compartieron la Plaza de Mayo rodeadas de miles de personas: “En una plaza enorme llena de queridos amigos que nos acompañan siempre, juntas las dos viejas dirigentes en la lucha de derechos humanos por la vida que nos tocó vivir”.

Conmovida, destacó el legado de Almeida: “Una compañera que yo la siento en su palabra, en su voz. Todo lo que ella dio servirá para el presente y el futuro”.

Taty Almeida.jpg

La lucha continúa

El legado de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo sigue siendo una bandera irrenunciable. “No olvidar la historia del pasado, porque es presente”, remarcó Estela de Carlotto y con firmeza advirtió que aún existen sectores con poder político que buscan silenciar su voz. “No vamos a aflojar. Las que estamos con vida hacemos lo imposible para seguir, y quedan nuestros herederos: nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, las Abuelas que seguimos siendo una asociación que lucha por las causas del pasado y del presente, para construir un futuro donde los chicos nazcan con la seguridad de vivir bien y ser respetados”, expresó en medio del dolor por la partida de Taty Almeida.

“Tengo una tristeza enorme, y por la edad que tengo me duele mucho. Pero con fuerza y amor tenemos que empujar nuestras palabras para que las escuche el pueblo”, manifestó la histórica referente por la lucha de la memoria, verdad y justicia.

Por último, Estela de Carlotto hizo un llamado a las nuevas generaciones para que mantengan viva la memoria y continúen la búsqueda de verdad y justicia. “La tarea queda en manos de quienes siguen”, subrayó. En su homenaje a Taty Almeida, destacó la importancia de recordar su vida y de mantener su presencia en cada acto: “Hay que poner en vigencia su palabra, sus dolores y también la tristeza de su ausencia”.

Taty Almeida fue una figura emblemática de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Inició su incansable búsqueda en junio de 1975, tras el secuestro de su hijo Alejandro por la organización paraestatal Triple A. Fue además docente de profesión y transformó su dolor en compromiso, convirtiéndose en una de las voces más firmes y respetadas dentro de los organismos de derechos humanos en Argentina.

Noticias relacionadas

play

El Gato Sylvestre despidió a Taty Almeida: "Una vida dedicada a la verdad, a la justicia, sin odio y con mucho amor"

Lucas Vignale tenía 29 años.

Quién era Lucas Vignale, el director argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspi y Juli Savioli cuando eran pareja.
play

El doloroso mensaje de Juli Savioli, la ex novia de Gaspi tras el accidente: "¿Esto es real?"

que impacto tienen los cambios en la vtv para los conductores

Qué impacto tienen los cambios en la VTV para los conductores

Gaspi, junto a su admiradora, en Rio.  @EmetSuki

Las últimas fotos de Gaspi en Rio de Janeiro, antes del accidente en el que perdió la vida

Gaspi murió en el accidente.

Quién era Gaspi, el youtuber argentino que murió en un choque entre helicópteros en Brasil

Rating Cero

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Gaspi junto a Ibai llanos comiendo el mejor asado del mundo en un conocido restaurante en Buenos Aires. 
play

Ibai Llanos despidió a Gaspi en redes sociales: "Absoluta desgracia y tristeza"

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

La despedida de streamers argentinos y españoles a Gaspi: "La vida es muy injusta"

Se difundió la lista de los posibles participantes de MasterChet Celebrity 2026.

Uno por uno: esta es la lista que se filtró sobre los famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026

últimas noticias

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 15 de junio

Hace 7 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.382 del domingo 14 de junio de 2026

Hace 12 minutos
Kylian Mbappé tras perder la final del Mundial de Qatar 2022.

Mbappé habló de su trauma con la final de Qatar ante la Argentina: "Se me viene a la cabeza más que la que ganamos"

Hace 17 minutos
Manuel Adorni y Javier Milei.

Javier Milei volvió a respaldar a Manuel Adorni por el escándalo y cargó contra las "operaciones"

Hace 25 minutos
Kazem Gharibabadi, vicecanciller de Irán.

El vicecanciller de Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato" a la guerra

Hace 31 minutos