Cuántos goles necesita Lionel Messi para ser el máximo anotador de los mundiales

El capitán de la Selección argentina irá por otra marca histórica en el Mundial 2026 y ampliar los hitos de su carrera. El récord lo tiene el exjugador alemán Miroslav Klose.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , jugará el Mundial 2026 y podría convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales, por lo que intentará alcanzar un nuevo hito en su carrera. El astro es uno de los futbolistas con más chances de ser el gran artillero del torneo, en el que la albiceleste buscará defender el título de Qatar 2022.

El astro llega al Mundial 2026 con 13 goles convertidos en Copas del Mundo , que se distribuyeron entre Alemania 2006 (1), Brasil 2014 (4), Rusia 2018 (1) y Qatar 2022 (7). En tanto, en Sudáfrica 2010 no convirtió pese a que era la gran figura del equipo.

En tal sentido, el exjugador alemán Miroslav Klose cuenta con el récord de máximo goleador en la cita mundialista con 16 tantos, mientras que por detrás se ubican el brasileño Ronaldo (15) y el también alemán Gerd Müller (14). De esta manera, Messi necesita convertir tres goles durante el Mundial 2026 para igualar la marca.

Por su parte, lejos de mostrarse preocupado por la posibilidad de perder su récord, Klose aseguró en los últimos días que le gustaría ver a Messi convertirse en el máximo goleador de la historia del campeonato. "Espero que mi récord se rompa en este torneo. Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran fan de él. Siempre lo he sido" , expresó.

Por lo pronto, el capitán de la Selección argentina alcanzará una marca histórica ya que será el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo, ampliando un recorrido que comenzó en 2006 y que se extendió a lo largo de casi dos décadas en la élite.

Los números de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

A lo largo de sus participaciones mundialistas, Messi construyó un registro que lo ubica entre los jugadores más influyentes en la historia del torneo. Desde su debut en Alemania 2006 hasta la consagración en Qatar 2022, su rendimiento fue creciendo constantemente en distintas facetas del juego.

En total, disputó 26 partidos en Copas del Mundo, lo que representa la cifra más alta registrada en la competencia. Con ese número, superó la marca previa del alemán Lothar Matthäus y logró convertirse en el jugador con mayor cantidad de presencias en este escenario.

En el apartado goleador, suma 13 tantos, a lo que se le suman 8 asistencias, lo que le permitió convertirse en el máximo anotador de la Selección Argentina en mundiales, superando a Gabriel Batistuta. Además, se ubica en el cuarto puesto de la tabla histórica general, a tres goles del récord que pertenece a Miroslav Klose. Su producción ofensiva se distribuye en distintas ediciones: convirtió en Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y alcanzó su mejor registro en Qatar 2022 con siete goles.