Murió un histórico futbolista de la Selección de Nigeria: se desplomó en la cancha Sufrió un paro cardíaco durante un partido en Kaduna, su ciudad natal. Lo intentaron reanimar en el campo, pero no logaron evitar su muerte. Por + Seguir en







El futbolista tenía 40 años. Redes sociales

El futbolista Michael Eneramo, exjugador de la Selección nigeriana, falleció a sus 40 años mientras disputaba un partido en Kaduna, su ciudad natal. El jugador se desplomó en el campo de juego y, a pesar de los intentos de reanimación, no recuperó los signos vitales.

Eneramo tuvo un paso por Besiktas y Esperance de Túnez, dos equipos en los que hizo historia. Mientras que, en la selección jugó once partidos y marcó tres goles luego de debutar en febrero del 2009.

La Federación Nigeriana de Fútbol emitió un comunicado ante lo sucedido: “Esto es devastador. Solo puedo rezar para que Dios le conceda el descanso eterno y también dé a sus seres queridos y a la familia del fútbol nigeriano la fortaleza para sobrellevar esta pérdida”.

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Mientras que el Esperance de Túnez publicó: “Con profundo dolor y tristeza, el Esperance de Túnez despide a uno de sus fieles hijos, Michael Enramo. Con el corazón encogido por el dolor, el Esperance de Túnez llora la pérdida de su ex jugador nigeriano Michael Enramo, quien nos ha dejado tras una carrera excepcional que permanecerá grabada en la memoria del club y de su afición, generación tras generación”.

Entre 2013 y 2017 estuvo en Turquía y jugó en clubes como Besiktas, Istambul Basaksehir, Sivasspor, Manisaspor y Karabükspor. En más de 100 encuentros en la Super Lig, el delantero convirtió un total de 31 goles.