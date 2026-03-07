7 de marzo de 2026 Inicio
Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 850.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Las tasas actuales permiten proyectar retornos previsibles en apenas 30 días. Elegir el canal adecuado puede mejorar la ganancia obtenida.

La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales.

La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales.

  • Colocar $850.000 a 30 días permite obtener más de $14.000 en intereses según el canal utilizado.
  • Las operaciones realizadas por home banking ofrecen tasas más altas que las gestionadas en sucursal.
  • La diferencia entre ambas modalidades impacta directamente en el monto final acreditado.
  • En un escenario de inflación más moderada, estas inversiones buscan preservar el valor del ahorro.

Destinar $850.000 a un plazo fijo durante marzo permite calcular con anticipación el rendimiento que se obtendrá al finalizar el período de 30 días. Este instrumento financiero continúa siendo uno de los más elegidos por quienes buscan una alternativa simple y con resultados previsibles.

El contexto económico actual muestra un ritmo de inflación más contenido y tasas bancarias que se mantienen relativamente estables. En este marco, las colocaciones tradicionales vuelven a ocupar un lugar dentro de las estrategias de ahorro de corto plazo, sobre todo entre quienes prefieren inclinarse por opciones caracterizadas por la seguridad y estabilidad.

La ganancia final dependerá principalmente del canal elegido para realizar la operación, ya que las entidades suelen ofrecer mejores tasas cuando la inversión se constituye de forma electrónica.

Cuánto ganas por depositar $850.000 en un plazo fijo según el banco

Si se invierten $850.000 durante 30 días mediante una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses generados alcanzan los $14.321,92. Al vencimiento del período, el monto total a cobrar será de $864.321,92.

En cambio, al realizar la colocación a través de canales electrónicos, como home banking o su aplicación, las tasas suelen ser más altas. Con una TNA del 25,00% y una TEA del 28,08%, los intereses obtenidos llegan a $17.465,75, por lo que el total acreditado al finalizar los 30 días asciende a $867.465,75.

La diferencia entre ambas opciones permite ver con claridad el incentivo de los bancos para que los clientes utilicen herramientas digitales, lo que se traduce en un rendimiento mayor para quienes eligen esa modalidad.

banco nacion

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones para el inicio de 2026 ubican el aumento mensual de precios cerca del 2%, un nivel más moderado en comparación con años anteriores. En este sentido, los plazos fijos tienden a posicionarse cerca del punto de equilibrio en términos de rentabilidad real.

Dentro de estas alternativas, las colocaciones realizadas por medios electrónicos logran un rendimiento algo más favorable frente al avance del costo de vida en el corto plazo.

Aunque la diferencia con la inflación puede ser limitada, la renovación mensual del dinero junto con los intereses permite acumular una mejor ganancia, por lo que es importante tener presente las tasas vigentes y ajustar las decisiones financieras para mantener el poder de compra del ahorro.

