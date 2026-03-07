Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora corre Franco Colapinto

El argentino comienza su tercer año en la máxima categoría, lo hará desde la posición 16 tras una compleja tanda de clasificación.

Tras las sesiones de prácticas y la clasificación en el trazado de Melbourne, llega el momento del estreno oficial de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la temporada 2026 en la primera carrera del calendario de F1: largará en la colocación 16.

Quién es Mattia Colnaghi, la promesa argentina que inicia su camino en la Fórmula 3

En una categoría que estrena reglamento técnico, motores y aerodinámica, el piloto pilarense busca sus primeros puntos en una de las pistas más exigentes y veloces del calendario.

Además, esta temporada contará con la particularidad que serán 22 los pilotos de la grilla tras la incorporación de un nuevo equipo. La escudería Cadillac trae dos regresos esperados: el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

El Circuito de Albert Park es un trazado semiurbano que rodea el lago del parque homónimo en Melbourne . A diferencia de los circuitos callejeros tradicionales, este se caracteriza por ser extremadamente rápido y fluido, habiendo sufrido modificaciones recientes para fomentar los sobrepasos.

El trazado del circuito tiene una extensión de 5.278 kilómetros . La carrera del inicio de la temporada está pactada a 58 vueltas , completando una distancia total de 306.124 kilómetros.

Es una de las pistas más rápidas del campeonato mundial; cuenta con 14 curvas y 4 zonas de detección de DRS, lo que permite velocidades puntas altísimas y facilita las maniobras de adelantamiento en las frenadas de las curvas 1, 3, 9 y 13.

En 2022, se eliminó la chicana de las curvas 9 y 10, uno de los sectores más desafiantes, con el objetivo de aumentar la velocidad promedio y las posibilidades de sobrepaso.

A qué hora corre Franco Colapinto por el GP de Australia de la Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de Australia está citada para este domingo 8 de marzo a las 15 horas en Melbourne. De acuerdo a la diferencia horaria, en Argentina se podrá ver en vivo a la 1 de la madrugada del domingo.

La transmisión completa, incluyendo la previa y las conferencias de prensa posteriores a la carrera, se podrán seguir por Fox Sports en televisión por cable, o mediante las plataformas de streaming Disney+ Premium y el servicio oficial F1 TV Pro.