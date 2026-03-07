7 de marzo de 2026 Inicio
La contundente conclusión de Franco Colapinto sobre Alpine tras la clasificación del GP de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino se lamentó por los resultados hasta el momento, pero no pierde la concentración. "Tengo una idea de los problemas de rendimiento del auto", indicó.

Por
Es muy difícil solucionarlo tan rápido

"Es muy difícil solucionarlo tan rápido", dijo Colapinto.

Franco Colapinto tuvo una jornada exigente en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Aunque logró avanzar a la Q2 durante la clasificación, finalmente largará desde el puesto 16 en el circuito de Albert Park Circuit durante la carrera del domingo y sabe que habrá que mejorar.

Colapinto y Hamilton durante una práctica.
Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora corre Colapinto

Pese a la diferencia de dos puestos con Pierre Gasly, su compañero de equipo, Colapinto se mostró optimista sobre el proceso de mejora del equipo. “Vamos por buen camino, pero llevará tiempo mejorar”, afirmó durante la conferencia de prensa, después de dos semanas óptimas de pretemporada en Bahrein.

El argentino explicó que los problemas de rendimiento del monoplaza no pueden resolverse de inmediato. “Tengo una idea de lo que está pasando con el auto, pero es muy difícil solucionarlo tan rápido. Diseñar una pieza lleva semanas y recién después entendés qué falta o qué inconvenientes aparecen. A veces algo funciona en el simulador, pero trasladarlo a la pista es mucho más complejo”, detalló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030185901763014777&partner=&hide_thread=false

Con humor, el piloto también se refirió a los tiempos que demanda el desarrollo técnico en la Fórmula 1. “Lleva muchos años… ¡años espero que no! Pero sí meses y semanas de trabajo de diseño y producción en la fábrica”, bromeó.

“El punto clave es entender de dónde vienen algunos de los problemas grandes del coche y trabajar sobre eso”, señaló. Además, remarcó que el desempeño mostrado durante la pretemporada en Circuito Internacional de Baréin fue muy diferente al nivel exhibido en Melbourne.

“Vamos a tener que trabajar mucho para entender todas esas diferencias. No es donde queríamos estar, pero hay que laburar”, reconoció.

El argentino también destacó que algunas escuderías rivales, como Racing Bulls y Audi F1 Team, mostraron un rendimiento muy competitivo en comparación con Alpine. Por eso, consideró fundamental acelerar el desarrollo del auto durante el campeonato. “Hay que entender por qué están tan fuertes e intentar mejorar esos detalles que nos faltan. Va a ser clave traer mejoras rápido porque el campeonato es largo. Para progresar hay que evolucionar rápido”, remarcó.

Finalmente, Colapinto también se refirió a la nueva gestión de la batería en el monoplaza, una cuestión técnica que, según explicó, agrega complejidad al trabajo del equipo. “Es difícil, sobre todo cuando no tenés dentro del equipo a la gente de Mercedes-Benz, que es la que desarrolla el motor. Encontrar la información que necesitás se vuelve un poco más complicado. Igual, trabajando bien y empujando con el equipo, vamos a ir progresando. Tenemos buen ritmo en carrera”, concluyó.

Así quedó la parrilla de largada para el Gran Premio de Australia

  • 1° - Geoge Russell (Mercedes)
  • 2° - Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 3° - Isack Hadjar (Red Bull)
  • 4° - Charles Leclerc (Ferrari)
  • 5° - Oscar Piastri (McLaren)
  • 6° - Lando Norris (McLaren)
  • 7° - Lewis Hamilton (Ferrari)
  • 8° - Arvid Lindblad (RB)
  • 9° - Liam Lawson (RB)
  • 10° - Gabriel Bortoleto (Audi)
  • 11° - Nico Hulkenberg (Audi)
  • 12° - Oliver Bearman (Haas)
  • 13° - Esteban Ocon (Haas)
  • 14° - Pierre Gasly (Alpine)
  • 15° - Alex Albon (Williams)
  • 16° - Franco Colapinto (Alpine)
  • 17° - Fernando Alonso (Aston Martin)
  • 18° - Sergio Pérez (Cadillac)
  • 19° - Valtteri Bottas (Cadillac)
  • 20° - Max Verstappen (Red Bull)
  • 21° - Carlos Sainz (Williams)
  • 22° - Lance Stroll (Aston Martin)

Noticia en desarrollo.-

