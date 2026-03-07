Le dijeron que su dolor era reflujo ácido pero cuando fue a otro médico el diagnóstico lo dejó sin palabras: qué tenía El impacto de esta noticia radica en la vulnerabilidad que enfrentan los pacientes ante síntomas que pueden mimetizarse con patologías leves. Por + Seguir en







Conocé todo sobre el caso que sorprendió rotundamente a Tom Hayman, el paciente afectado Freepik

Tom Hayman es un joven de 28 años que comenzó a sufrir dolores abdominales intensos, pérdida de peso y falta de apetito a mediados de 2024.

El primer diagnóstico médico indicó que el paciente padecía un simple reflujo ácido causado por el consumo excesivo de bebidas gaseosas.

Debido a la persistencia de los síntomas y la ansiedad del joven, se realizaron estudios adicionales que detectaron una anomalía grave en su hígado.

En mayo de 2025 se confirmó que Tom tenía un tumor neuroendocrino con metástasis y un coágulo hepático. En marzo de 2026, un caso de diagnóstico erróneo ha captado la atención de la comunidad médica y de miles de usuarios en redes sociales, tras la revelación de un paciente que vivió meses bajo un tratamiento equivocado. Lo que comenzó como un persistente malestar en el estómago fue inicialmente catalogado por los especialistas como un cuadro común de reflujo ácido.

Este hombre pasó semanas tomando antiácidos y cambiando su dieta, confiando en que su dolor era simplemente una cuestión digestiva. Pero su instinto le decía que la presión que sentía tenía un origen distinto. El diagnóstico final no solo lo dejó sin palabras, sino que obligó a una intervención inmediata que le salvó la vida.

Qué le sucedió al hombre que tenía un dolor en la panza y el diagnóstico final lo cambió todo

Lo que comenzó como una molestia estomacal aparentemente inofensiva terminó convirtiéndose en una lucha por la supervivencia para Tom Hayman, un joven de 28 años.

Tras sufrir dolores abdominales crónicos, falta de apetito y una notable pérdida de peso desde mediados de 2024, Tom recibió un diagnóstico inicial que atribuía sus males al reflujo ácido derivado de una dieta con exceso de bebidas gaseosas. Pese a que el primer médico minimizó la situación, la insistencia del joven y su evidente estado de ansiedad llevaron a la realización de análisis complementarios que detectaron una irregularidad hepática.

Lamentablemente, los estudios profundos realizados en centros especializados de Londres arrojaron una realidad devastadora en mayo de 2025: Tom padecía un tumor neuroendocrino en etapa avanzada que ya había hecho metástasis, acompañado por un coágulo en el hígado.