La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Franco Colapinto como protagonista

El material audiovisual, difundido a través de las redes sociales oficiales, juntó por primera vez a los 22 pilotos que integrarán la parrilla durante el campeonato que arranca en Australia.

Arranca la temporada 2026 de la F1. 

Arranca la temporada 2026 de la F1. 

La Fórmula 1 dio a conocer el video oficial de la presentación para la temporada 2026 que arranca este jueves (hora argentina) con el Gran Premio de Australia. El material audiovisual reunió por primera vez a los 22 pilotos de los 11 equipos que integran la parrilla y tiene a Franco Colapinto como protagonista.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Melbourg, 
En una producción con estética cinematográfica, se van descubriendo a las distintas figuras hasta terminar con Lando Norris, el último campeón de la categoría con McLaren.

Para esta edición, la ampliación a 22 pilotos representa un cambio clave para el torneo, que durante años mantuvo una parrilla de 20 competidores. La incorporación de nuevos equipos no solo incrementa el número de participantes, sino que también abre oportunidades para talentos emergentes y promete una temporada con mayor competitividad en cada carrera.

Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Será la primera vez que el pilarense afrontará una temporada completa en la Fórmula 1. Además, se sumó la nueva escudería norteamericana que participará desde este año en las carreras: Cadillac con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Fórmula 1: los horarios para Argentina y el cronograma del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

  • Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30

Viernes 6 de marzo

  • Prácticas libres 2: 02.00 a 03.00
  • Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30

Sábado 7 de marzo

  • Clasificación: 02.00 a 03.00

Domingo 8 de marzo

Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026

Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.

Por otra parte, la plataforma Disney+ Premium ofrece la señal de ESPN en vivo con todas las competencias del año, disponible para smartphones, tablets y Smart TVs. Aunque para los más aficionados, el servicio oficial F1 TV sigue siendo la opción más completa ya que permite ver las carreras en 4K, acceder a las cámaras onboard de todos los pilotos, telemetría en tiempo real y escuchar las radios de los equipos sin ediciones.

