La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Franco Colapinto como protagonista El material audiovisual, difundido a través de las redes sociales oficiales, juntó por primera vez a los 22 pilotos que integrarán la parrilla durante el campeonato que arranca en Australia.







Arranca la temporada 2026 de la F1.

La Fórmula 1 dio a conocer el video oficial de la presentación para la temporada 2026 que arranca este jueves (hora argentina) con el Gran Premio de Australia. El material audiovisual reunió por primera vez a los 22 pilotos de los 11 equipos que integran la parrilla y tiene a Franco Colapinto como protagonista.

En una producción con estética cinematográfica, se van descubriendo a las distintas figuras hasta terminar con Lando Norris, el último campeón de la categoría con McLaren.

Para esta edición, la ampliación a 22 pilotos representa un cambio clave para el torneo, que durante años mantuvo una parrilla de 20 competidores. La incorporación de nuevos equipos no solo incrementa el número de participantes, sino que también abre oportunidades para talentos emergentes y promete una temporada con mayor competitividad en cada carrera.

Franco Colapinto Franco Colapinto afrontará su primera temporada completa en la Fórmula 1. Será la primera vez que el pilarense afrontará una temporada completa en la Fórmula 1. Además, se sumó la nueva escudería norteamericana que participará desde este año en las carreras: Cadillac con el piloto mexicano Sergio Checo Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Fórmula 1: el video de presentación oficial para la temporada 2026 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2029557696467223021&partner=&hide_thread=false Introducing the 2026 F1 opening titles! #F1 #AusGP pic.twitter.com/vp2q3f5bSt — Formula 1 (@F1) March 5, 2026 Fórmula 1: los horarios para Argentina y el cronograma del GP de Australia Jueves 5 de marzo Prácticas libres 1: 22.30 a 23.30 Viernes 6 de marzo Prácticas libres 2 : 02.00 a 03.00

: 02.00 a 03.00 Prácticas libres 3: 22.30 a 23.30 Sábado 7 de marzo Clasificación: 02.00 a 03.00 Domingo 8 de marzo Carrera: 01 Cómo ver en vivo las carreras de Fórmula 1 en 2026 Para los fanáticos en Argentina y la región, la oferta para seguir cada Gran Premio es variada y se adapta a diferentes dispositivos. Todas las sesiones (prácticas, clasificación y carreras) se transmiten en vivo a través de Fox Sports.