6 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora clasifica Franco Colapinto

El piloto argentino se enfrenta a su primera temporada como piloto titular de Alpine y a su tercer año en la máxima categoría del automovilismo.

Por
Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en las prácticas libres en el circuito de Melbourne. 

Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en las prácticas libres en el circuito de Melbourne. 

  • Franco Colapinto inicia su temporada 2026 como piloto de Alpine en el Gran Premio de Australia, marcando el comienzo de una nueva era técnica en la Fórmula 1.
  • La sesión que definirá la grilla de partida se realizará el sábado 7 de marzo a las 2 de la madrugada en Argentina.
  • La actividad en pista para el argentino comenzó con la Práctica Libre 1 en la noche del jueves.
  • El Gran Premio de Australia se largará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park.

La Fórmula 1 comienza oficialmente su temporada 2026 y todas las miradas de Argentina están puestas en el circuito de Albert Park, en Australia. Tras un intenso trabajo de pretemporada con su nuevo monoplaza de Alpine, Franco Colapinto se prepara para afrontar su primera clasificación del año en lo que promete ser una era tecnológica revolucionaria para la categoría.

El A526 de Franco Colapinto no tuvo el rendimiento esperado en la P1.
Te puede interesar:

Así fue el primer día de prácticas de Colapinto en Australia

La instancia de clasificación es crucial en el trazado semiurbano de Melbourne, donde la posición de largada suele determinar gran parte del éxito en la carrera del domingo. Con el nuevo reglamento de motores y aerodinámica en pleno vigor, el piloto argentino buscará exprimir al máximo su unidad de potencia para meterse entre los primeros quince lugares y empezar el campeonato con el pie derecho.

A qué hora clasifica Franco Colapinto por el Gran Premio de Australia de la F1

franco-colapinto

Debido a la diferencia horaria, tanto la clasificación como la carrera se desarrollarán durante la madrugada en Argentina. En el caso de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 2 de la madrugada (hora de Argentina).

La actividad oficial en pista para Colapinto comenzó antes, con las primeras dos prácticas libres, el jueves por la noche y en la madrugada de este viernes. El cronograma continúa con la última práctica libre antes de la clasificación, hoy a las 22.30, .

Cuándo es la carrera del GP de Australia de la Fórmula 1

La cita principal, donde se repartirán los primeros puntos del campeonato mundial 2026, tendrá lugar el domingo 8 de marzo. La largada de la carrera que levanta el telón de la temporada está pactada para la 1 de la mañana de Argentina.

El GP de Australia consistirá en un total de 58 vueltas al circuito de Albert Park, en Melbourne. Los espectadores podrán seguir toda la acción a través de las señales de Fox Sports en televisión por cable, o mediante las plataformas de streaming Disney+ Premium y el servicio oficial F1 TV Pro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca con el Gran Premio de Melbourg, 

Atento Colapinto: todos los cambios técnicos de la Fórmula 1 en 2026

Arranca la temporada 2026 de la F1. 

La Fórmula 1 reveló el video de presentación para la temporada 2026 con Colapinto como protagonista

Va a ser mi primera vez en un fin de semana de F1 y será una emoción única ver a mis ídolos, reconoció Colnaghi.

Colapinto, Varrone y Colnaghi en la Fórmula 1, F2 y F3: cómo ver las carreras en vivo

Colapinto enfrentó un momento tenso con Briatore en su debut con Alpine.
play

El fuerte reto que recibió Franco Colapinto en Alpine: "El problema sos vos, tenés que mejorar"

La escuadra busca revertir el rendimiento del año anterior, cuando cerró la tabla con apenas 20 puntos.

Atención, Colapinto: estas son las escuderías más sólidas, según la Fórmula 1

Hasta cuándo no habrá fútbol argentino.

Cuándo termina el paro del fútbol y con qué partidos se reanuda

Rating Cero

Así está hoy Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter

La impresionante transformación física del actor que hizo de Harry Potter: cambió sus hábitos

Ian Lucas se separó de Evangelina Anderson.

Ian Lucas confirmó la separación de Evangelina Anderson

Lo confirmaron por videollamada

Se terminó la espera: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirmaron cuándo se casan

Gran Hermano Generación Dorada comenzó el 23 de febrero de 2026.

Gran Hermano 2026: el sorprendente dato que deja a sus competidores en crisis

Ian Lucas y Evangelina Anderson se separaron. 

El fuerte descargo de Ian Lucas contra Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no boludo"

Gran Hermano comenzó una nueva temporada en 2026. 

Escándalo en Gran Hermano: dijo cuántas veces se baña por semana y generó polémica

últimas noticias

Este mes tendrá varios Feriados para disfrutar y descansar

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en marzo 2026

Hace 12 minutos
Las colocaciones realizadas por medios electrónicos suelen ofrecer un resultado algo más favorable.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 950.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 16 minutos
Hay un beneficio que se amplía y podrá utilizarse de lunes a viernes.

Cuál es la nueva ventaja que tiene Cuenta DNI para ahorrar más en marzo 2026

Hace 21 minutos
El Axor vuelve al mercado argentino con mejoras en tecnología, seguridad y eficiencia.

Mercedes-Benz relanzó el Axor en Argentina

Hace 27 minutos
Donald Trump, implacable contra Irán.

Trump aseguró que "no habrá acuerdo con Irán" y exigió "rendición incondicional"

Hace 36 minutos