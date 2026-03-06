Gran Premio de Australia de la F1: a qué hora clasifica Franco Colapinto El piloto argentino se enfrenta a su primera temporada como piloto titular de Alpine y a su tercer año en la máxima categoría del automovilismo. Por + Seguir en







Franco Colapinto tuvo un buen comienzo en las prácticas libres en el circuito de Melbourne.

Franco Colapinto inicia su temporada 2026 como piloto de Alpine en el Gran Premio de Australia, marcando el comienzo de una nueva era técnica en la Fórmula 1. La sesión que definirá la grilla de partida se realizará el sábado 7 de marzo a las 2 de la madrugada en Argentina. La actividad en pista para el argentino comenzó con la Práctica Libre 1 en la noche del jueves. El Gran Premio de Australia se largará el domingo 8 de marzo en el circuito de Albert Park. La Fórmula 1 comienza oficialmente su temporada 2026 y todas las miradas de Argentina están puestas en el circuito de Albert Park, en Australia. Tras un intenso trabajo de pretemporada con su nuevo monoplaza de Alpine, Franco Colapinto se prepara para afrontar su primera clasificación del año en lo que promete ser una era tecnológica revolucionaria para la categoría.

La instancia de clasificación es crucial en el trazado semiurbano de Melbourne, donde la posición de largada suele determinar gran parte del éxito en la carrera del domingo. Con el nuevo reglamento de motores y aerodinámica en pleno vigor, el piloto argentino buscará exprimir al máximo su unidad de potencia para meterse entre los primeros quince lugares y empezar el campeonato con el pie derecho.

A qué hora clasifica Franco Colapinto por el Gran Premio de Australia de la F1 franco-colapinto Debido a la diferencia horaria, tanto la clasificación como la carrera se desarrollarán durante la madrugada en Argentina. En el caso de la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, se llevará a cabo el sábado 7 de marzo a las 2 de la madrugada (hora de Argentina).

La actividad oficial en pista para Colapinto comenzó antes, con las primeras dos prácticas libres, el jueves por la noche y en la madrugada de este viernes. El cronograma continúa con la última práctica libre antes de la clasificación, hoy a las 22.30, .

Cuándo es la carrera del GP de Australia de la Fórmula 1 La cita principal, donde se repartirán los primeros puntos del campeonato mundial 2026, tendrá lugar el domingo 8 de marzo. La largada de la carrera que levanta el telón de la temporada está pactada para la 1 de la mañana de Argentina.