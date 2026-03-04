Los representantes argentinos participarán de las tres categorías de la FIA. En total, compartirán 10 circuitos en simultáneo a lo largo de toda la temporada 2026.

"Va a ser mi primera vez en un fin de semana de F1 y será una emoción única ver a mis ídolos", reconoció Colnaghi.

Este fin de semana comienza la temporada 2026 de la Fórmula 1 y, por primera vez en la historia, el automovilismo argentino vivirá un hecho histórico: tres pilotos argentinos competirán en simultáneo en las categorías de la Federación Internacional del Automovilismo (FIA).

Franco Colapinto correrá en la F1, siendo este su primer año como piloto oficial de Alpine; Nicolás Varrone participará de la Fórmula 2 en el equipo de Van Amersfoort Racing, mientras que Mattia Colnaghi será parte la Fórmula 3, en el MP Motorsport. En total, los tres compartirán la pista en 10 jornadas a lo largo de toda la temporada.

El pilarense tiene previsto pilotear el calendario completo de 24 Grandes Premios, mientras que Varrone tendrá un programa de 14 fechas, y el joven italiano participará en tan solo 10 circuitos , centrados mayormente en Europa.

La presentación oficial será en el Gran Premio de Melbourne en Australia, entre el 6 y el 8 de marzo, donde los tres estarán cada uno en sus respectivas categorías para darle inicio al año. El primero en salir a la pista será el italiano, quien, si bien nació en Monza, a partir de este año decidió ser la representación argentina ya que su madre es chubutense, y por eso eligió correr bajo los colores celeste y blanco.

"Para mí es la primera vez en un fin de semana de Fórmula 1, ya que en la Eurocup y en la Fórmula 4 no se corre en los mismos fines de semana, así que va a ser una emoción única ver a mis ídolos y correr en el mismo fin de semana", confesó el piloto de 17 años durante una conferencia de prensa en la que estuvo C5N.

Cuáles son los circuitos en los que coincidirán Colapinto, Varrone y Colnaghi

La primera carrera en la que coincidirán será en Australia. Luego, de acuerdo al cronograma estipulado por la propia F1, volverán a cruzarse en la cuarta fecha en Bahréin, del 10 al 12 de abril, aunque, por el conflicto en Medio Oriente, aún no está confirmada la participación de la elite del automovilismo en dicho territorio; y en la quinta jornada en Arabia Saudita, una semana después.

El tramo de mayor intensidad será recién en junio, cuando habrá carreras consecutivas en las que las tres categorías tendrán competencias en simultáneo, la mayoría durante la gira europea: Mónaco, Barcelona, Austria, Silverstone, Bélgica y Hungría conformarán una seguidilla exigente.

"De los circuitos que correré, hay unos que me gustan más y otros que me gustan menos. Creo que el más difícil va a ser Mónaco, porque es un circuito muy pequeño y es un circuito que nunca vi. El más 'fácil', si tengo que elegir uno, es Barcelona porque hicimos millones y millones de vuelta en la F4 y Eurocup, es el circuito que seguramente conozco más", reconoció Colnaghi pensando en lo que deberá afrontar.

El año de los tres argentinos juntos terminará en Monza y el estreno del circuito urbano de Madrid, que marcará el final de la temporada para la Fórmula 3.

Calendario Fórmula 1, F2, F3 2026

Dónde ver en vivo la Fórmula 1, F2 y F3 y cuáles son los horarios en Australia

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1, de Nicolás Varrone en la F2 y de Mattia Colnaghi en la F3 será en el Gran Premio de Melbourg en Australia, que se podrá vivir en ESPN y Disney+ Premium.

A lo largo del año, la misma señal de televisión y stream transmitirá las 10 fechas que los argentinos salgan a la pista, mientras que Fox Sports contará con algunas jornadas en diferido y otras en vivo.

El primero en salir a la pista será nada más ni nada menos que el joven italiano, el jueves 5 de marzo, en su primera práctica oficial en el Circuito de Albert Park.

Horarios de Argentina del cronograma completo del Gran Premio en Australia

Jueves 5 de marzo

F3: 18:50, práctica

F2: 20, práctica

F1: 22:30, práctica 1

Viernes 6 de marzo

F3: 00, clasificación

F2: 00:55, clasificación

F1: 2, práctica 1

F3: 21:15, sprint

F1: 22:30, práctica 3

Sábado 7 de marzo

F2: 00:10, sprint

F1: 2, clasificación

F3: 18:50, carrera

F2: 21:25, carrera

Domingo 8 de marzo

F1: 1, carrera

Fórmula 1: cómo llega Franco Colapinto

Si bien Franco Colapinto ya disputará su tercer año en la Fórmula 1, esta será la primera vez que lo haga desde el principio como piloto oficial de Alpine, ya que en su primer año lo hizo en Williams desde la mitad de la temporada y en el año 2025 lo hizo como reserva, y terminó reemplazando a Jack Doohan.

Durante su primera pretemporada, el pilarense acumuló 352 giros y recorrió 2.452 kilómetros al mando del nuevo A526, sumando además ensayos privados en Barcelona.

Su mejor registro en Sakhir fue de 1:33.818, mientras que su compañero Pierre Gasly logró 1:33.421 al día siguiente, mostrando una evolución en el rendimiento del equipo.

gasly colapinto briatore

Fórmula 2: cómo llega Nicolás Varrone

En octubre de 2025, Nicolás Varrone fue confirmado oficialmente como nuevo corredor de Van Amersfoort Racing para la temporada 2026 de la Fórmula 2, por lo que el automovilismo argentino volverá a tener un representante en la categoría antesala de la Fórmula 1.

La organización de la Fórmula 2 y la escudería neerlandesa anunciaron la incorporación de Varrone, quien se consagró campeón de las 24 Horas de Le Mans 2023 en la clase LMGTE Am. En este marco, el director de Van Amersfoort Racing, Brad Joyce, expuso su satisfacción por el arribo del argentino de 24 años: "Nos complace enormemente dar la bienvenida a Nico a Van Amersfoort Racing para nuestra campaña 2026".

El piloto de 25 años completó una sólida pretemporada en Barcelona en este 2026, donde giró durante tres jornadas acumulando 158 vueltas. Su mejor tiempo fue de 1m23s760, registro que incluso mejoró la pole position del año pasado en ese circuito y que lo dejó a medio segundo del mejor tiempo global de las pruebas, marcado por el brasileño Rafael Cámara (1m23s252).

Nicolás Varrone Instagram

Fórmula 1: cómo llega Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi, nacido el 26 de julio de 2008, viene de consagrarse campeón en la Eurocup-3 y previamente había ganado el campeonato español de Fórmula 4, haciendo en coincidencia un recorrido similar al de Colapinto, quien también fue campeón en España antes de dar el salto internacional.

Su rendimiento en 2025 le permitió ser considerado por la estructura austríaca de Red Bull, que lo sumó a su programa de jóvenes talentos con vistas a futuro. El desafío no será sencillo: MP Motorsport fue protagonista en la última temporada de F3, con el alemán Tim Tramnitz como principal figura (cuarto en el campeonato con 94 puntos), mientras que el equipo finalizó cuarto en el campeonato de constructores con 177 unidades.

Mattia Colnaghi Instagram

"Mi pretemporada fue de mucho gimnasio, simulador, así que creo que estoy muy bien preparado y más en específico para el evento de Melbourne para el primer fin de semana. Creo que lo preparé muy bien. Hicimos tres días en este simulador con el equipo y también en Red Bull. Así que estoy muy contento de las vueltas que hicimos, del trabajo que hicimos con el equipo", indicó Colnaghi durante la conferencia.