Colombia: una mujer se tiró de un tobogán acuático, salió despedida y murió

Yuris Cristel Camila García Manrique falleció camino al hospital, luego de deslizarse en un juego en el parque Entre Flores.

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 

La joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió camino al hospital. 

Una mujer de 28 años murió tras tirarse de un "tobogán extremo", salir despedida de la estructura y caer varios metros. El estremecedor momento quedó captado en un video que se volvió viral en redes sociales y muestra los últimos segundos de Yuris Cristel Camila García Manrique con vida.

Te puede interesar:

La tragedia ocurrió en el departamento al Norte de Santander, en Colombia en el parque de atracciones "Entre Flores". Según testigos, la joven junto a otras personas decidieron participar de la atracción turística recientemente inaugurada que consistía en tirarse de un tobogán gigante.

"Siéntese atrás, piernas cruzadas y bien agarrada. Listo, no tenga miedo", se escucha decir al hombre encargado de la atracción, que le da unas últimas recomendaciones a Yuris Cristel Camila García Manrique antes de tirarse por el tobogán, sentada en un gomón y solamente con un casco en la cabeza como medida de seguridad.

En cuestión de segundos el gomón donde estaba Yuris sentada toma mucha velocidad, y en una curva sale despedido de la estructura, en el video se puede escuchar algunos gritos y un ruido, similar a un golpe, muy fuerte. Según medios locales, la joven habría caído desde los cinco metros de altura.

En un primer momento, la joven fue rescatada con vida y consciente, pero con un grave golpe en la cabeza. Sin embargo, falleció camino al hospital informó La Opinión Colombia.

Desde el parque "Entre Flores" emitieron un comunicado oficial donde expresaron que "ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad. Nos unimos de corazón al duelo que los embarca en este difícil momento".

Además, añadieron que "entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos". Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del accidente y las condiciones de seguridad de la atracción.

Comunicado parque
