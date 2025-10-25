Quién es Can Armando Guner, el alemán que jugará el Mundial Sub-17 para Argentina

Can Armando Güner, nacido en Alemania, con ascendencia turca y raíces argentinas, es una de las sorpresas en la lista que dio a conocer Diego Placente para disputar el Mundial Sub-17. Este joven delantero del Borussia Mönchengladbach decidió vestir la camiseta albiceleste y su nombre ya comienza a sonar fuerte como una de las grandes promesas del equipo.
Este jugador nació el 7 de enero de 2008 en la localidad de Schwafheim, Alemania. Con apenas 17 años, se consagró campeón de la Bundesliga Sub-17 con su club, marcando dos goles en la final ante el Leipzig y siendo elegido la figura del partido. Su nivel despertó la atención de varias selecciones, entre ellas la alemana, con la que incluso llegó a jugar, aunque su destino futbolístico terminó inclinándose hacia Argentina.
Su historia familiar tiene un vínculo directo con el norte argentino. Su abuela materna es oriunda de La Quiaca, provincia de Jujuy, y esa conexión fue determinante para que Güner aceptara el llamado de la AFA. Su segundo nombre, Armando, es un tributo al ídolo máximo del país, Diego Maradona, y refleja su admiración por el fútbol argentino.
El delantero, que aún no domina el español, ya manifestó su intención de aprenderlo antes del Mundial. “Quiero defender los colores de Argentina”, aseguró en declaraciones a su entorno. Su padre, Adalet Güner, director deportivo del club alemán KFC Uerdingen, lo acompaña de cerca en cada paso de su carrera.
Fue convocado para que se desenvuelva como extremo, enganche o delantero y promete aportar desequilibrio y creatividad al equipo juvenil. En el cuerpo técnico de Placente lo comparan con figuras como Dybala y Di María por su técnica y capacidad de resolución en el uno contra uno.
Can Armando Güner
Instagram
El debut mundialista de Argentina será el 3 de noviembre ante Bélgica, seguido por los cruces con Túnez el 6 y Fiyi el 9, en la fase de grupos del torneo que se disputará en Qatar.
Los convocados por Placente para la Selección argentina Sub-17
Diego Placente confirmó la lista definitiva de futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial Sub-17, que se jugará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre de 2025. El plantel está compuesto por 21 jugadores, de los cuales 19 militan en clubes del fútbol argentino y dos lo hacen en el exterior: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach) y José Castelau (Real Madrid).
Can Armando Güner en la Selección argentina Sub 20
X @Argentina
Entre las ausencias más comentadas figuran Tomás Parmo, figura en el título del torneo de L’Alcudia, Juan Cruz Meza de River Plate, y Alex Verón de Vélez Sarsfield.
- Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).
- Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).
- Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).
- Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).
Argentina integrará el Grupo C junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, en un torneo donde buscará el primer título mundial Sub-17 de su historia.