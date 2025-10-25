Quién es Can Armando Guner, el alemán que jugará el Mundial Sub-17 para Argentina

El delantero del Borussia Mönchengladbach eligió representar al conjunto argentino. Con raíces jujeñas y talento europeo, buscará brillar en el Mundial de Qatar 2025.

Can Armando Güner, nacido en Alemania, con ascendencia turca y raíces argentinas, es una de las sorpresas en la lista que dio a conocer Diego Placente para disputar el Mundial Sub-17 . Este joven delantero del Borussia Mönchengladbach decidió vestir la camiseta albiceleste y su nombre ya comienza a sonar fuerte como una de las grandes promesas del equipo.

Este jugador nació el 7 de enero de 2008 en la localidad de Schwafheim, Alemania. Con apenas 17 años, se consagró campeón de la Bundesliga Sub-17 con su club, marcando dos goles en la final ante el Leipzig y siendo elegido la figura del partido. Su nivel despertó la atención de varias selecciones, entre ellas la alemana, con la que incluso llegó a jugar, aunque su destino futbolístico terminó inclinándose hacia Argentina.

Su historia familiar tiene un vínculo directo con el norte argentino. Su abuela materna es oriunda de La Quiaca , provincia de Jujuy, y esa conexión fue determinante para que Güner aceptara el llamado de la AFA. Su segundo nombre, Armando, es un tributo al ídolo máximo del país, Diego Maradona , y refleja su admiración por el fútbol argentino.

El delantero, que aún no domina el español, ya manifestó su intención de aprenderlo antes del Mundial. “Quiero defender los colores de Argentina” , aseguró en declaraciones a su entorno. Su padre, Adalet Güner, director deportivo del club alemán KFC Uerdingen, lo acompaña de cerca en cada paso de su carrera.

Fue convocado para que se desenvuelva como extremo, enganche o delantero y promete aportar desequilibrio y creatividad al equipo juvenil. En el cuerpo técnico de Placente lo comparan con figuras como Dybala y Di María por su técnica y capacidad de resolución en el uno contra uno.

El debut mundialista de Argentina será el 3 de noviembre ante Bélgica, seguido por los cruces con Túnez el 6 y Fiyi el 9, en la fase de grupos del torneo que se disputará en Qatar.

Los convocados por Placente para la Selección argentina Sub-17

Diego Placente confirmó la lista definitiva de futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial Sub-17, que se jugará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre de 2025. El plantel está compuesto por 21 jugadores, de los cuales 19 militan en clubes del fútbol argentino y dos lo hacen en el exterior: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach) y José Castelau (Real Madrid).

Entre las ausencias más comentadas figuran Tomás Parmo, figura en el título del torneo de L’Alcudia, Juan Cruz Meza de River Plate, y Alex Verón de Vélez Sarsfield.

Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).

José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors). Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).

Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres). Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).

Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo). Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Argentina integrará el Grupo C junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, en un torneo donde buscará el primer título mundial Sub-17 de su historia.