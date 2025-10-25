25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién es Can Armando Guner, el alemán que jugará el Mundial Sub-17 para Argentina

El delantero del Borussia Mönchengladbach eligió representar al conjunto argentino. Con raíces jujeñas y talento europeo, buscará brillar en el Mundial de Qatar 2025.

Por
Fue convocado para que se desenvuelva como extremo

Fue convocado para que se desenvuelva como extremo, enganche o delantero.

Instagram @armandoguner
  • Can Armando Güner, nacido en Alemania y con raíces argentinas y turcas, eligió representar a la Selección Sub-17 de Argentina.
  • Figura del Borussia Mönchengladbach, fue campeón de la Bundesliga juvenil y destacó con dos goles en la final.
  • Su conexión con Argentina proviene de su abuela jujeña y de su admiración por Maradona, a quien homenajea con su segundo nombre.
  • Fue convocado por Diego Placente para disputar el Mundial Sub-17 de Qatar, junto a un plantel conformado por juveniles que mayoritariamente se desempeñan en el fútbol local.
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.
Te puede interesar:

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Can Armando Güner, nacido en Alemania, con ascendencia turca y raíces argentinas, es una de las sorpresas en la lista que dio a conocer Diego Placente para disputar el Mundial Sub-17. Este joven delantero del Borussia Mönchengladbach decidió vestir la camiseta albiceleste y su nombre ya comienza a sonar fuerte como una de las grandes promesas del equipo.

Este jugador nació el 7 de enero de 2008 en la localidad de Schwafheim, Alemania. Con apenas 17 años, se consagró campeón de la Bundesliga Sub-17 con su club, marcando dos goles en la final ante el Leipzig y siendo elegido la figura del partido. Su nivel despertó la atención de varias selecciones, entre ellas la alemana, con la que incluso llegó a jugar, aunque su destino futbolístico terminó inclinándose hacia Argentina.

Su historia familiar tiene un vínculo directo con el norte argentino. Su abuela materna es oriunda de La Quiaca, provincia de Jujuy, y esa conexión fue determinante para que Güner aceptara el llamado de la AFA. Su segundo nombre, Armando, es un tributo al ídolo máximo del país, Diego Maradona, y refleja su admiración por el fútbol argentino.

El delantero, que aún no domina el español, ya manifestó su intención de aprenderlo antes del Mundial. “Quiero defender los colores de Argentina”, aseguró en declaraciones a su entorno. Su padre, Adalet Güner, director deportivo del club alemán KFC Uerdingen, lo acompaña de cerca en cada paso de su carrera.

Fue convocado para que se desenvuelva como extremo, enganche o delantero y promete aportar desequilibrio y creatividad al equipo juvenil. En el cuerpo técnico de Placente lo comparan con figuras como Dybala y Di María por su técnica y capacidad de resolución en el uno contra uno.

Can Armando Güner

El debut mundialista de Argentina será el 3 de noviembre ante Bélgica, seguido por los cruces con Túnez el 6 y Fiyi el 9, en la fase de grupos del torneo que se disputará en Qatar.

Los convocados por Placente para la Selección argentina Sub-17

Diego Placente confirmó la lista definitiva de futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial Sub-17, que se jugará en Qatar entre el 3 y el 27 de noviembre de 2025. El plantel está compuesto por 21 jugadores, de los cuales 19 militan en clubes del fútbol argentino y dos lo hacen en el exterior: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach) y José Castelau (Real Madrid).

Can Armando Güner en la Selección argentina Sub 20

Entre las ausencias más comentadas figuran Tomás Parmo, figura en el título del torneo de L’Alcudia, Juan Cruz Meza de River Plate, y Alex Verón de Vélez Sarsfield.

  • Arqueros: José Castelau (Real Madrid), Juan Manuel Centurión (Independiente), Valentín Reigia (Argentinos Juniors).
  • Defensores: Fernando Closter (Independiente), Thiago Yañez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Matías Satas (Boca Juniors), Mateo Martínez (Racing), Santiago Silvera (Argentinos Juniors) y Misael Zalazar (Talleres).
  • Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Santiago Espíndola (River), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Ramiro Tulián (Belgrano) y Uriel Ojeda (San Lorenzo).
  • Delanteros: Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach), Felipe Esquivel (River), Thomas De Martis (Lanús), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Gastón Bouhier (Argentinos Juniors).

Argentina integrará el Grupo C junto a Bélgica, Túnez y Fiyi, en un torneo donde buscará el primer título mundial Sub-17 de su historia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina enfrentó a Venezuela en uno de los últimos amistosos.

Es oficial: la Selección argentina jugará un solo amistoso en noviembre y no viajará a India

La albiceleste figura entre los tres planteles más valiosos del Mundial 2026. 

Las 10 selecciones clasificadas al Mundial 2026 más caras: la posición de Argentina

Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

La figura de la Selección argentina combinó elegancia y comodidad en su outfit.

El accesorio que se roba las miradas: Enzo Fernández y su look "total black" con un imponente bolso

El look con el que deslumbró Lisandro Martínez en sus redes.

Lisandro Martínez y la moda retro: así es su look casual con campera bomber y pantalón jogger

Su capacidad para leer el juego, moverse entre líneas y generar peligro lo convirtieron en el eje creativo del equipo dirigido por Césc Fábregas.

Es una de las joyas más deseadas de Europa y Scaloni tiene un plan especial para llevarlo al Mundial 2026

Rating Cero

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

La actriz  se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

últimas noticias

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Hace 21 minutos
Cuál es el ejercicio que recomiendan siempre los entrenadores.

Ni planchas ni abdominales: el ejercicio sencillo que es el favorito de los personal trainer

Hace 22 minutos
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Hace 25 minutos
Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Hace 27 minutos
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hace 28 minutos