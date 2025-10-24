Con más de 770 millones de euros en el mercado, el equipo de Scaloni reafirma su peso entre las potencias del fútbol.

Con algunos pasajes al Mundial 2026 ya confirmados, comienzan a verse algunos detalles pintorescos de las selecciones que jugarán la próxima competencia. A partir de los valores actualizados por el sitio especializado Transfermarkt , se conoció el ranking de los conjuntos más valiosos en la actualidad, donde Argentina ocupa un lugar destacado dentro del top 3 mundial .

El podio encuentra a Inglaterra, Brasil y Argentina entre las tres potencias que encabezan la lista, concentrando las mayores cifras en el mercado de fichajes. Estos valores reflejan tanto el rendimiento individual de los futbolistas como el impacto de las nuevas generaciones que irrumpen con fuerza en las ligas europeas.

Mientras se define el resto de los participantes del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , el listado ofrece una radiografía interesante para evaluar las características de los posibles planteles y las particularidades de la competencia.

Ranking de las 10 selecciones clasificadas al Mundial 2026 más caras

De acuerdo con la última actualización de la plataforma, Inglaterra lidera el ranking con un valor de mercado estimado en 1.020 millones de euros, impulsado por figuras como Jude Bellingham y Phil Foden. En el segundo lugar se ubica Brasil, con 914,5 millones, seguido de Argentina, cuyo plantel alcanza los 772,2 millones de euros.

Detrás del tridente de potencias se encuentran Marruecos, con 395,8 millones de euros, y Estados Unidos, que sorprende con 304,3 millones gracias a su camada joven que compite en Europa. El top 10 se completa con Colombia (290,3 millones), Costa de Marfil (278,2 millones), Senegal (260 millones), Japón (202,5 millones) y Ghana (199,3 millones).

Selección argentina Redes sociales

En el caso argentino, el valor del plantel se explica por la presencia de estrellas que están consolidadas en el fútbol europeo, como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero, todos cotizados en cifras que superan los 60 millones de euros. A eso se suma la experiencia de Lionel Messi, cuyo peso simbólico sigue siendo determinante tanto dentro como fuera de la cancha.

Si bien el ranking actual excluye a equipos que aún no sellaron su clasificación, el panorama podría modificarse con la llegada de selecciones como Francia, que tiene un valor de 1.150 millones de euros y, una vez confirmada su participación, desplazaría a Inglaterra del primer puesto.