24 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Las 10 selecciones clasificadas al Mundial 2026 más caras: la posición de Argentina

Con más de 770 millones de euros en el mercado, el equipo de Scaloni reafirma su peso entre las potencias del fútbol.

Por
La albiceleste figura entre los tres planteles más valiosos del Mundial 2026. 

La albiceleste figura entre los tres planteles más valiosos del Mundial 2026. 

X (@Argentina)
  • Inglaterra, Brasil y Argentina encabezan el ranking de selecciones clasificadas al Mundial 2026 con mayor valor de mercado, según Transfermarkt.
  • El plantel argentino se mantiene entre los tres más caros del mundo, con una valuación total superior a los 770 millones de euros.
  • El análisis contempla solo a los equipos que ya aseguraron su participación en la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
  • Francia aún no está clasificada, pero podría desplazar a Inglaterra del primer puesto si confirma su boleto, debido al altísimo valor de sus jugadores.

Independiente Rivadavia y River definen al último finalista.
Te puede interesar:

River enfrenta a Independiente Rivadavia en busca de la final de la Copa Argentina

Con algunos pasajes al Mundial 2026 ya confirmados, comienzan a verse algunos detalles pintorescos de las selecciones que jugarán la próxima competencia. A partir de los valores actualizados por el sitio especializado Transfermarkt, se conoció el ranking de los conjuntos más valiosos en la actualidad, donde Argentina ocupa un lugar destacado dentro del top 3 mundial.

El podio encuentra a Inglaterra, Brasil y Argentina entre las tres potencias que encabezan la lista, concentrando las mayores cifras en el mercado de fichajes. Estos valores reflejan tanto el rendimiento individual de los futbolistas como el impacto de las nuevas generaciones que irrumpen con fuerza en las ligas europeas.

Mientras se define el resto de los participantes del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el listado ofrece una radiografía interesante para evaluar las características de los posibles planteles y las particularidades de la competencia.

Inglaterra Selección Eurocopa 2024

Ranking de las 10 selecciones clasificadas al Mundial 2026 más caras

De acuerdo con la última actualización de la plataforma, Inglaterra lidera el ranking con un valor de mercado estimado en 1.020 millones de euros, impulsado por figuras como Jude Bellingham y Phil Foden. En el segundo lugar se ubica Brasil, con 914,5 millones, seguido de Argentina, cuyo plantel alcanza los 772,2 millones de euros.

Detrás del tridente de potencias se encuentran Marruecos, con 395,8 millones de euros, y Estados Unidos, que sorprende con 304,3 millones gracias a su camada joven que compite en Europa. El top 10 se completa con Colombia (290,3 millones), Costa de Marfil (278,2 millones), Senegal (260 millones), Japón (202,5 millones) y Ghana (199,3 millones).

Selección argentina

En el caso argentino, el valor del plantel se explica por la presencia de estrellas que están consolidadas en el fútbol europeo, como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero, todos cotizados en cifras que superan los 60 millones de euros. A eso se suma la experiencia de Lionel Messi, cuyo peso simbólico sigue siendo determinante tanto dentro como fuera de la cancha.

Si bien el ranking actual excluye a equipos que aún no sellaron su clasificación, el panorama podría modificarse con la llegada de selecciones como Francia, que tiene un valor de 1.150 millones de euros y, una vez confirmada su participación, desplazaría a Inglaterra del primer puesto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Nicolás Otamendi llamó la atención con su look.

Total white y denim corto: el look de Nicolás Otamendi con el que brilla en las redes

Messi y Tapia, y una relación que va más allá del fútbol.

De Rosario a la AFA: el club fundado por la familia Messi llegará a la Primera C en 2026

El astro Lionel Messi.

Messi es finalista de un reconocido premio en la MLS: cuál es y cuándo se sabrá el ganador

El piedrazo que rompió una ventana del micro que transportaba a los jugadores de Lanús.

Hinchas de U. de Chile apedrearon al micro de Lanús: "¿Hasta que no maten un jugador no van a cambiar?"

Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Lionel Messi llegó a Inter Miami en diciembre de 2023, tras su desvinculación con PSG

Messi renovó su contrato con Inter Miami: "Está en casa"

Rating Cero

Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.
play

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

La serie forma parte de la estrategia de geolocalización de Netflix, que consiste en adaptar formatos exitosos a diferentes mercados culturales
play

La serie de Netflix que garantiza risas y momentos inolvidables: es un éxito

El mundo del streaming﻿ continúa con los aumentos de sus precios.
play

Nuevo aumento en el streaming: pasará a ser el más caro en Argentina

Esta serie es de las más exitosas de Netflix.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 7 capítulos y está basada en un caso real

Tate tenía 23 años.

Murió Isabelle Tate, actriz de 9-1-1: Nashville, tras una enfermedad neurológica

El cambio coincidió con un período de búsqueda personal para la bailarina.

La impresionante transformación de Melody Luz: "Soy otra"

últimas noticias

Ambas pizzerías representan el legado porteño de la pizza a la piedra.

Las dos mejores pizzerías de Buenos Aires para comer pizza a la piedra

Hace 8 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monotributo Social de ARCA: cómo podés darte de alta y cuáles son los requisitos

Hace 10 minutos
play
Elizabeth Olsen, conocida por su papel icónico como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha tomado una decisión contundente sobre su futuro en la industria del cine.

Le puso los puntos a Marvel: esta famosa actriz se cansó del streaming y pidió aparecer solo en los cines

Hace 12 minutos
Continúan la búsqueda de la pareja de jubilados. 

Misterio en Chubut: la desalentadora hipótesis sobre los jubilados desaparecidos

Hace 15 minutos
Todos estos atractivos convierten a Carmelo en un punto ideal para quienes buscan tranquilidad y comodidad.

Tranquilidad, playas y bosques: este destino uruguayo es perfecto para visitar en verano

Hace 16 minutos