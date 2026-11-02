La muerte que golpea a Graciela Alfano: "Nunca nos olvidaremos de vos"

Son momentos de profundo dolor para Graciela Alfano , quien acaba de darle el último adiós a Beni, el perro que caminó a su lado durante más de una década . El animal representaba un sostén cotidiano en la vida de la diva de los medios nacionales, convirtiéndose en su confidente inseparable y cómplice en incontables viajes y vivencias a lo largo de los años.

La partida de la mascota se desencadenó tras una compleja complicación de salud que afectó drásticamente su cuadro general en los últimos meses. Se pudo constatar que al fiel compañero le habían diagnosticado un tumor en estado avanzado ubicado en una región anatómica que imposibilitaba cualquier intervención quirúrgica .

Frente a este delicado diagnóstico, la exjurado del bailando consultó con especialistas e inició un protocolo médico con fármacos específicos, aunque lamentablemente las alternativas terapéuticas no alcanzaron para revertir el desenlace fatal.

El vínculo entre la reconocida artista y su mascota comenzó bajo circunstancias sumamente dramáticas hace diez años, cuando el animal fue rescatado en condiciones extremas de vulnerabilidad. La criatura había sufrido severos maltratos físicos que le dejaron secuelas irreparables en la vista y en el rostro: "Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenia terror pero lo cuidamos mucho" .

A través de una dedicación constante, afecto desmedido y un proceso de adiestramiento especializado, la modelo logró transformar el temperamento defensivo y agresivo del perro en una personalidad plenamente afectuosa. La transformación del rescate se convirtió en un ejemplo de superación que hoy llena de orgullo y melancolía a la queridísima figura mediática.

El mensaje de Graciela Alfano por la muerte de su perrito

En medio de una atmósfera cargada de nostalgia, Graciela Alfano acudió a sus redes para volcar su sentimiento tras la partida de Beni. La exvedette decidió compartir con su público un sentido álbum de fotos que retrata las mejores vivencias compartidas en la intimidad de su residencia. La publicación conmovió de inmediato a sus cientos de miles de seguidores, recibiendo muestras de apoyo.

Para dar el último adiós a su gran compañero, eligió dedicarle una emotiva frase que sintetiza el amor incondicional construido a lo largo del tiempo. En la dedicatoria la exintegrante de producciones teatrales y televisivas escribió con visible conmoción: "Querido Beni, nunca te olvidaremos. Siempre en nuestros corazones. Ya estás en el puente del arcoiris".

El trasfondo emotivo del posteo responde al profundo trabajo de contención y acompañamiento que la destacada estrella de la farándula llevó adelante desde el momento en que decidió integrar al animal a su vida cotidiana. Cuando el pequeño llegó a su hogar, traía consigo secuelas físicas y un marcado temor hacia el contacto humano producto del abandono.

Gracias al cariño constante, la dedicación diaria y un adiestramiento guiado, la querida figura mediática logró que aquel animal se transformara en el ser más dulce y compasivo de la casa. La publicación de despedida no solo rinde tributo a la memoria del fiel amigo, sino que también refleja el orgullo de la animadora por haberle brindado una segunda oportunidad repleta de felicidad.