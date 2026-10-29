29 de octubre de 2026 Inicio
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Roberto Piazza reveló que es amigo del argentino desaparecido tras el choque de trenes en España: "Es una persona maravillosa"

El diseñador de moda contó que conoce a Agustín Randazzo y señaló que su familia está "esperando que los llamen para que les digan dónde está". "Nos veíamos cotidianamente", relató.

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Roberto Piazza habló de Agustín Randazzo.

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En diálogo con De Una, por C5N, Piazza se refirió a la incertidumbre por la situación de Randazzo y cómo se enteró de su desaparición: "Anoche estaba rumbo a una reunión de trabajo y me llamó Loreley, nuestra amiga. Me dijo llorando que había chocado y que no se sabe dónde está. Me llamó mucha gente conocida porque subí varias fotos de él. Hasta ahora no pude hablar con la pareja ni con el hermano, que están en Madrid y se encuentran colapsados y esperando que los llamen para que les digan dónde está".

En tal sentido, recordó cómo conoció al hombre, quien se trasladaba de Madrid a Sevilla. "Está en España desde hace 22 años. Lo conocí cuando fui a España antes de la pandemia. Nos veíamos cotidianamente, es un gran amigo y una persona maravillosa. Él estaba trabajando en comunicación. Según parece, cuando chocó parece que salió despedido y lo atendieron. Figura como Agustín Randazzo, el problema es que no se sabe dónde lo mandaron", expresó.

Agustín Randazzo es el argentino desaparecido tras el choque de trenes.

Agustín Randazzo es el argentino desaparecido tras el choque de trenes.

En tanto, la pareja del hombre hizo alusión a su desaparición: "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón N° 8". "Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor ayuda. Se llama Agustín Randazzo", escribió la mujer a través de su cuenta de X.

También solicitó ayuda para quienes tengo novedades puedan aportar y describió como el argentino oriundo de Capital Federal. “Tatuado, con barba, iría con camisa y jersey. Rapado 1,70 más o menos”, lo describió.

Por su parte, el hermano de Agustín se presentó en una dependencia policial de Madrid para denunciar su desaparición. Allí también aportó muestras de ADN para colaborar con las tareas de identificación de las víctimas. Como parte de la búsqueda, la familia pidió la colaboración de quienes pudieran aportar información donde se habilitó el número +54 9 11 4192-7700 para recibir datos sobre su paradero.

Se conocieron los audios de los maquinistas antes del choque en España

En medio de la investigación para lograr determinar qué sucedió en la tragedia ferroviario en España, se conocieron tres audios que serán claves de los maquinistas y el centro de control tras el choque de dos trenes de alta velocidad en España que dejó un total de 69 muertos y decenas de heridos.

Según los audios recuperados, el maquinista del tren AVE recibe la orden de un el controlador de Atocha de continuar con "la marcha normal" a pesar de que a 25 kilómetros se encontraba detenido el tren Iryo. Sin embargo, según las autoridades, la orden no debió ser esa, ya que "normalidad" no era la situación real del sistema, ya que la señalización continuaba fuera de servicio y correspondía avanzar con precaución, a una velocidad que permitiera detenerse ante cualquier obstáculo y sin superar los 40 kilómetros por hora.

Si bien la maquinista de Iryo también recibe la misma orden, se comunica otra vez con la central para avisar que no podía continuar por problemas al reiniciar el sistema LZB (mecanismo de protección y señalización ferroviaria continua diseñado para trenes de alta velocidad).

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