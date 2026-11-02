Claves para entender las elecciones de medio término en Estados Unidos 2026: qué se vota y cómo funciona el sistema

El país norteamericano renueva su Congreso en una votación que definirá la gobernabilidad de la Casa Blanca y cuyo resultado promete tener eco directo en la economía y la política argentina. Voto por correo, distritos uninominales y gerrymandering: los puntos para comprender el sistema electoral estadounidense y qué se juega en estas midterms.

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término , conocidas en inglés como midterm elections, una contienda crucial que determina qué grado de margen político y legislativo tiene cada presidente durante la segunda mitad de su mandato.

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Para el público argentino, el entramado institucional estadounidense suele generar interrogantes a la hora de seguir las noticias del proceso, siempre clave ya que el resultado termina teniendo incidencia en la Argentina.

En las midterms se renueva de manera integral el Poder Legislativo federal, además de cargos ejecutivos y locales en diversos estados:

A diferencia de Argentina, donde al cumplir la mayoría de edad se ingresa automáticamente al padrón nacional, en Estados Unidos cada ciudadano debe registrarse expresamente para poder votar . Además, la regulación electoral no es nacional: cada uno de los 50 estados (e incluso cada condado) fija sus propias normas.

Voto presencial el día de la elección : en la mesa asignada según el domicilio.

: en la mesa asignada según el domicilio. Voto anticipado (Early Voting) : se permite votar de forma presencial días o semanas antes de la fecha oficial para evitar aglomeraciones.

: se permite votar de forma presencial días o semanas antes de la fecha oficial para evitar aglomeraciones. Voto por correo (Mail-in Voting): muy extendido en estados como Oregón, Washington o California, donde la boleta llega directamente al domicilio del elector y se devuelve por correo postal o en buzones de seguridad. En estados más conservadores, esta opción exige justificativos médicos o laborales estrictos.

Requisitos de identidad

La exigencia de documentos varía drásticamente: algunos estados exigen identificaciones oficiales con foto (como licencias de conducir locales), lo que suele obstaculizar la participación de minorías y sectores de bajos recursos al no existir un DNI único y obligatorio. En otros estados, basta con certificar la identidad mediante la firma o recibos de servicios públicos.

Distrito uninominal

No hay Colegio Electoral como cuando se elige presidente norteamericano: las elecciones legislativas son por voto directo. De todos modos, hay diferencia con la Argentina, donde los diputados nacionales se eligen por el sistema D'Hondt de representación proporcional; en Estados Unidos, rige el distrito uninominal: el país está dividido geográficamente en 435 zonas, y cada una elige a un solo representante para la Cámara Baja.

El candidato que obtiene un voto más que el segundo se lleva el 100% de la representación del distrito. El segundo puesto (aunque obtenga el 49% de los votos) queda fuera. Este esquema penaliza a las terceras fuerzas, que pueden cosechar porcentajes significativos a nivel nacional sin lograr bancas si no ganan un distrito.

El gerrymandering, una triquiñuela clásica de las elecciones norteamericanas

Un aspecto distintivo del sistema electoral estadounidense es el gerrymandering o la manipulación intencionada de los límites de los distritos electorales, que consiste en alterar los límites de las circunscripciones para garantizar una ventaja partidaria predeterminada. El término nació en 1812, combinando el apellido del gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, con la palabra salamander (salamandra). Gerry firmó un mapa de distritos con una forma tan irregular y retorcida que la prensa de la época comparó la silueta del distrito con la de una salamandra.

Cada diez años, la Oficina del Censo de EE. UU. actualiza los datos demográficos del país. Con esa información, el Congreso reasigna cuántas bancas le corresponden a cada estado según su evolución poblacional. A partir de allí, la redistribución de los límites internos de los distritos suele quedar en manos de las legislaturas estatales.

Como consecuencia de este diseño estratégico, se calcula que en la Cámara de Representantes solo un porcentaje reducido de los 435 distritos resulta realmente competitivo en cada elección, mientras que el resto permanece prácticamente blindado para uno u otro partido desde antes del día de la votación.

Por qué se vota siempre un martes en Estados Unidos

Que las elecciones en Estados Unidos se celebren un martes en lugar de un domingo tiene un origen histórico que se remonta a 1845. En el siglo XIX, Estados Unidos era una sociedad eminentemente agraria. El Congreso fijó el martes posterior al primer lunes de noviembre como día de votación, considerando tres factores de la época.

Por un lado, el espiritual, ya que el domingo estaba reservado al descanso y al culto religioso. De esto se desprende el aspecto logístico: en una época en la que la población debía desplazarse a caballo o en carreta hasta la sede del condado para votar, se necesitaba del lunes para viajar sin interrumpir el domingo de reflexión. Además, la cuestión económica: el miércoles solía ser el día de mercado para los agricultores.

Aunque el país cambió drásticamente, la norma de 1845 se mantuvo en el tiempo para las comisiones federales. Al no ser un día feriado nacional, votar en día laborable representa una barrera de participación para muchos trabajadores, motivo por el cual ha cobrado tanta relevancia el uso del voto anticipado y por correo.

Por qué el escrutinio puede tardar varios días

A diferencia del sistema argentino, en Estados Unidos el conteo suele prolongarse, ya que cada estado fija cuándo comienza a procesar los sobres del voto por correo (algunos lo hacen semanas antes, otros recién tras el cierre de comicios). Además, en contiendas muy reñidas, la verificación de firmas y el recuento de boletas por correo suelen postergar la definición del ganador durante días.

Por qué es importante para la Argentina

El resultado incide en la política global y en la relación bilateral con Buenos Aires. Un cambio de mayoría en el Congreso estadounidense condiciona los acuerdos bilaterales, la aprobación de partidas presupuestarias y la capacidad de maniobra del Ejecutivo frente a organismos multilaterales de crédito.