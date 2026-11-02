Luis Caputo hablará en la conferencia de la UIA, en medio de una profunda crisis del sector La Unión Industrial Argentina realizará una nueva Conferencia Anual atravesada por la contracción de la actividad y la pérdida de empleo. El encuentro reúne a importantes figuras de la política, con la notoria ausencia de Javier Milei. Por Agregar C5N en









Luis Caputo en la última edición de la Conferencia Industrial.

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará este martes su 32ª Conferencia Industrial en la ciudad de Buenos Aires para debatir la competitividad del país. El evento abordará la preocupación empresaria ante la caída productiva, la pérdida de empleo sectorial y la tensión con el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tendrán a su cargo las exposiciones de apertura. Ambos funcionarios marcarán el pulso político y económico de la jornada ante los principales referentes del sector fabril.

La cumbre empresaria transcurrirá en un contexto signado por estadísticas oficiales que reflejan la profundización del parate fabril. El Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC registró un retroceso del 3,2% en agosto, dato que confirma las reiteradas advertencias privadas sobre el actual contexto recesivo.

Los gobernadores exponen su visión sobre la realidad productiva Las actividades de la conferencia iniciarán a las 9 con las palabras de bienvenida de Silvio Zurzolo. El dirigente oficiará como presidente de esta edición anual, como antesala a las charlas de Caputo y Macri.

La agenda abordará temáticas estratégicas para el país con la participación de mandatarios provinciales a partir de las 10.15. El panel contará con la presencia confirmada de Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; y Martín Llaryora, de Córdoba.

La mesa de diálogo territorial sumará también a los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, moderará este espacio de intercambio con los dirigentes. El acto de clausura del encuentro está programado para las 13.40. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, ofrecerán el balance político y gremial empresario final para cerrar el evento.