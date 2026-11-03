3 de noviembre de 2026 Inicio
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Murió Jesús de Miguel Alameda, el jugador de Tenerife que recibió una patada en el pecho en pleno partido

El futbolista de 30 años recibió un fuerte golpe en el partido frente a Andorra el fin de semana. La noticia fue confirmada por el club a través de las redes sociales: "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace".

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Murió Jesús de Miguel Alameda.

Murió Jesús de Miguel Alameda.

Redes sociales

El fútbol español está de luto luego de confirmarse la muerte de Jesús de Miguel Alameda, el jugador de CD Tenerife, quien había sufrido una fuerte patada en el pecho en el partido ante RC Andorra durante el fin de semana. El fallecimiento fue confirmado por el club a través de las redes sociales.

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Tras el accidente quedó internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por un paro cardiorrespiratorio. “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00”, confirmó el club.

El hecho ocurrió durante el partido y, tras el choque, quedó inconsciente sobre el césped. Los futbolistas de ambos equipos pidieron médico y logaron estabilizarlo antes de trasladarlo en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

El partido fue suspendido después de lo ocurrido y, previamente, el árbitro Pérez Hernández expulsó al arquero de Andorra. Los hinchas acompañaron la decisión y la salida del jugador con aplausos.

El desgarrador comunicado de Tenerife tras la muerte de Jesús DA Miguel Alameda

“No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace”, agrega el comunicado.

Y cerró: “La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

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