Choque de trenes en España: exigieron la renuncia del ministro de Transporte

Encabezada por el partido español Falange, las demandas estuvieron centradas en el reclamo de responsabilidades políticas por la tragedia. Ya son 69 los muertos, mientras que continúa la búsqueda de sobrevivientes.

En medio del dolor y la conmoción por la tragedia tras el choque de dos trenes , miles de españoles se reunieron para pedir justicia y exigir la renuncia del ministro de Transporte, Oscar Puente . Mientras continúan las labores de rescate para encontrar más sobrevivientes, ya se declararon 69 muertos de manera oficial.

Durante la marcha, los manifestantes concentraron sus críticas en el Poder Ejecutivo. Apuntaron con dureza contra el ministro de Transportes mediante consignas como "Óscar Puente, ministro de la muerte", y dirigieron también sus reclamos hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La jornada estuvo marcada por momentos de máxima tensión cuando efectivos de la Policía Nacional realizaron cargas contra un sector de la movilización y utilizaron gas pimienta para dispersar a la multitud. Para evitar que la violencia escalara, los agentes acordonaron la zona y aislaron a un grupo de participantes para contener la protesta.

La manifestación fue motivada por el grave siniestro registrado este miércoles por la mañana, cuando una formación de Alta Velocidad Española (AVE) embistió por detrás a un tren de la empresa Iryo que se encontraba detenido. Las primeras investigaciones orientan las causas hacia un error de los operadores ferroviarios.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén. A raíz del siniestro, los servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Ciudad Real y la región de Andalucía permanecen totalmente interrumpidos.

Choque de dos trenes de máxima velocidad en España: confirman que una de las fallecidas era argentina

Ana Martina Conte Grand, una joven argentina oriunda de San Juan, murió en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Urda, Toledo, España. El accidente dejó al menos 68 víctimas fatales y 53 personas permanecen hospitalizadas. En Madrid, una manifestación contra la gestión de la tragedia terminó con disturbios y la intervención de la Policía.

La joven fue identificada entre los fallecidos mientras avanzaban los trabajos en la zona del siniestro. En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002, cuyo paradero se desconoce desde el choque.

Según A24, la familia del hombre confirmó que Randazzo viajaba en el coche 8 del AVE y realizaba habitualmente ese trayecto desde Madrid por motivos laborales. "Desde entonces no sabemos nada de él", expresaron sus allegados, que intentan obtener información sobre su paradero.

El comunicado de Cancillería sobre los argentinos afectados por el choque de trenes

A través de un comunicado, la Cancillería argentina confirmó la muerte de una ciudadana argentina en el accidente ferroviario ocurrido en España. Además, informó que otro connacional permanece desaparecido y que otros argentinos resultaron heridos, aunque no brindó detalles sobre sus identidades ni sobre su estado de salud.

"La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad", señaló el organismo.

Continúa la búsqueda de Agustín Randazzo

Ante la falta de novedades, un familiar de Agustín se trasladó a Toledo para recorrer centros médicos e intentar localizarlo. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene el operativo para encontrar a las personas desaparecidas y rescatar a quienes hayan quedado atrapados entre los restos de las formaciones.

Como parte del despliegue, las autoridades utilizan drones con sensores térmicos para detectar posibles señales de vida en el interior de los vagones. Las tareas se desarrollan junto a los servicios de emergencia, los bomberos y los equipos sanitarios que trabajan en la zona.