29 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Choque de trenes en España: exigieron la renuncia del ministro de Transporte

Encabezada por el partido español Falange, las demandas estuvieron centradas en el reclamo de responsabilidades políticas por la tragedia. Ya son 69 los muertos, mientras que continúa la búsqueda de sobrevivientes.

Por
El choque dejó un saldo de 68 muertos por el momento.

El choque dejó un saldo de 68 muertos por el momento.

Guardia Civil España

En medio del dolor y la conmoción por la tragedia tras el choque de dos trenes, miles de españoles se reunieron para pedir justicia y exigir la renuncia del ministro de Transporte, Oscar Puente. Mientras continúan las labores de rescate para encontrar más sobrevivientes, ya se declararon 69 muertos de manera oficial.

Agustín Randazzo viajaba en el vagón N°8 del tren que iba de Madrid a Sevilla. Es buscado 
Te puede interesar:

Tragedia ferroviaria en España: quién es el argentino desaparecido tras el choque de trenes en Toledo

Durante la marcha, los manifestantes concentraron sus críticas en el Poder Ejecutivo. Apuntaron con dureza contra el ministro de Transportes mediante consignas como "Óscar Puente, ministro de la muerte", y dirigieron también sus reclamos hacia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La jornada estuvo marcada por momentos de máxima tensión cuando efectivos de la Policía Nacional realizaron cargas contra un sector de la movilización y utilizaron gas pimienta para dispersar a la multitud. Para evitar que la violencia escalara, los agentes acordonaron la zona y aislaron a un grupo de participantes para contener la protesta.

Choque de trenes en España: los detalles del accidente en el AVE

La manifestación fue motivada por el grave siniestro registrado este miércoles por la mañana, cuando una formación de Alta Velocidad Española (AVE) embistió por detrás a un tren de la empresa Iryo que se encontraba detenido. Las primeras investigaciones orientan las causas hacia un error de los operadores ferroviarios.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones, dos de los cuales cayeron por un terraplén. A raíz del siniestro, los servicios de alta velocidad que conectan Madrid con Ciudad Real y la región de Andalucía permanecen totalmente interrumpidos.

Choque de dos trenes de máxima velocidad en España: confirman que una de las fallecidas era argentina

Ana Martina Conte Grand, una joven argentina oriunda de San Juan, murió en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Urda, Toledo, España. El accidente dejó al menos 68 víctimas fatales y 53 personas permanecen hospitalizadas. En Madrid, una manifestación contra la gestión de la tragedia terminó con disturbios y la intervención de la Policía.

La joven fue identificada entre los fallecidos mientras avanzaban los trabajos en la zona del siniestro. En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que vive en España desde 2002, cuyo paradero se desconoce desde el choque.

Según A24, la familia del hombre confirmó que Randazzo viajaba en el coche 8 del AVE y realizaba habitualmente ese trayecto desde Madrid por motivos laborales. "Desde entonces no sabemos nada de él", expresaron sus allegados, que intentan obtener información sobre su paradero.

El comunicado de Cancillería sobre los argentinos afectados por el choque de trenes

A través de un comunicado, la Cancillería argentina confirmó la muerte de una ciudadana argentina en el accidente ferroviario ocurrido en España. Además, informó que otro connacional permanece desaparecido y que otros argentinos resultaron heridos, aunque no brindó detalles sobre sus identidades ni sobre su estado de salud.

"La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad", señaló el organismo.

Continúa la búsqueda de Agustín Randazzo

Ante la falta de novedades, un familiar de Agustín se trasladó a Toledo para recorrer centros médicos e intentar localizarlo. Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene el operativo para encontrar a las personas desaparecidas y rescatar a quienes hayan quedado atrapados entre los restos de las formaciones.

Como parte del despliegue, las autoridades utilizan drones con sensores térmicos para detectar posibles señales de vida en el interior de los vagones. Las tareas se desarrollan junto a los servicios de emergencia, los bomberos y los equipos sanitarios que trabajan en la zona.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las autoridades españolas adelantaron que aumente la cantidad de muertos. 

Choque de dos trenes de máxima velocidad en España: confirman que una de las fallecidas era argentina

Equipos de emergencia, en el lugar donde chocaron los tres Ave e Iryo.

"Inexplicable": la reconstrucción de los 17 minutos llevaron al fatal choque de trenes en España

Un tren de alta velocidad chocó a otro que estaba detenido en la provincia de Toledo.

Quién es la argentina muerta en el choque de trenes en España

Antonio Banderas, Aitana y Alejandro Sánz. 

La conmoción de los famosos por la tragedia ferroviaria en España: solidaridad y mensajes de apoyo a las víctimas

Nicolás Pareja, en problemas legales en España por colgarse de la luz.

Un exjugador de la Selección argentina estaba colgado de la luz y fue enjuiciado en España

La cantidad de fallecidos ya asciende a 68 y hay más de 150 heridos

El Gobierno de España reporta que la tragedia ferroviaria se produjo por un error humano desde Atocha

Rating Cero

Jimena Barón habló sobre Daniel Osvaldo.

Jimena Barón habló por primera vez sobre la salud de Daniel Osvaldo: qué dijo

Del Potro, enamorado.

Se filtró la foto de la nueva novia de Juan Martín del Potro

“Estaba suspendido de una cuerda sujetada a la protección deuna ventana de la segunda planta del inmueble”, reveló la autopsia.

El último pedido de El Komanche: los detalles de cómo quería que fuera su velorio

Marta Fort, una de las ganadoras de la noche.

El blooper de Marta Fort en los Premios Ídolo 2026 que se hizo viral: "A veces es mejor no decir nada"

Davoo, el ganador de la noche.

Davoo Xeneize ganó el Premio Ídolo del Año: la emotiva dedicatoria su abuelo fallecido

Andrea del Boca hará temporada en Carlos Paz.

"Se quedó en los 90": las polémicas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz

últimas noticias

play
El dirigente brasileño se encuentra en Miami.

Por la fuga de Flávio Bolsonaro desde Argentina, una fiscal pidió informes a Migraciones

Hace 6 minutos
Javier Milei y Lula da Silva, siempre en tensión.

En plena tensión con Brasil, Milei viaja a España y podría cruzarse con Lula

Hace 13 minutos
play

Caso Nanci Godoy en Corrientes: familiares y amigos marcharon para pedir justicia por la docente

Hace 21 minutos
Jimena Barón habló sobre Daniel Osvaldo.

Jimena Barón habló por primera vez sobre la salud de Daniel Osvaldo: qué dijo

Hace 26 minutos
Caputo adelantó que el objetivo de devolver u$s500 mil millones al sector privado para 2031.

Caputo: "El verdadero costo argentino son los impuestos y las regulaciones, no el tipo de cambio"

Hace 34 minutos