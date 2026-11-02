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"Entró llorando", invitados al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat compartieron detalles inéditos

Belén Bozzolo y Noelia Custodio se hicieron eco de las versiones sobre lo vivido en la boda que celebró la pareja este sábado en San Telmo y describieron momentos conmovedores.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en su casamiento.

La streamer Belén Bozzolo y la comediante Noelia Custodio son cercanas a varias personas invitadas al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat y aprovecharon para revelar detalles inéditos en el programa Sería Increíble por el canal de streaming OLGA.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat publicaron fotos de su casamiento: “Aguante el amor”.
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"Tengo chisme adentro, me dijeron: ‘Pepe entró llorando’...", empezó revelando Bozzolo este lunes y Custodio coincidió: "Pepe lloró de principio a fin". "Sí, me dicen: ‘Después los otros lloramos, nos fuimos poniendo a llorar, pero Pepe ya lo estaba en la caminata’", agregó la streamer.

"Ya entró llorando y los casó Martín, quien me dice: ‘Fue muy gracioso’. Fue un show la manera en la que los casó Martín", continuó Bozzolo sobre Martín Rechimuzzi, quien ofició la ceremonia íntima con amistades y familiares.

La boda entre la cantante y el periodista estuvo llena de detalles y guiños pensados para sus invitados. Desde mensajes personalizados hasta el resguardo de la intimidad, nada quedó librado al azar, ni siquiera la elección de quién los uniría en matrimonio.

Al compartir las primeras fotos de esa noche, Espósito remarcó su felicidad junto a Rosemblat y destacó el acompañamiento de los seguidores de la pareja. "Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", expresó en la red social Instagram.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat con la libreta roja.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat con la libreta roja.

En tal sentido, posteó una serie de imágenes de la ceremonia celebrada en Casa Carlos en las que se los observa sonrientes, con la gran torta de bodas, la libreta de casamiento y el festejo con champagne.

Qué dijo Martín Rechimuzzi sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La perlita de la noche fue Rechimuzzi, el amigo en común que selló la unión de la pareja. Con un look llamativo, el humorista compartió en sus redes una foto del momento y escribió: “Me tocó la hora de casarlos. Los amo para siempre”.

Para especial ocasión, Rechimuzzi eligió un traje gris de tres piezas con chaleco, camisa blanca, corbata oscura estampada y zapatos negros. Completó el look con un boutonnière floral y gafas de sol, y en Instagram agradeció a quienes lo vistieron, destacando: “El estilismo es de una elegancia soberana”.

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