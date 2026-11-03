Revelaron quién agarró el ramo en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat Una de las invitadas del evento contó el detalle de cómo fue la celebración y qué famosa se quedó con el tan ansiado ramillete que se lanza a modo de tradición. Agregar C5N en









Quién agarró el ramo en el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat Redes sociales

El casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat fue uno de los eventos del año, a pesar de ser algo entre un grupo muy reducido de personas. La celebración tuvo momentos tradicionales como el lanzamiento del ramo y fue una reconocida famosa quien se quedó con él.

La influencer Paulina Vetrano, hermana de Candela, contó algunos de los detalles de ese día que casó a una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Detalló que llegaron tarde, pero que pudieron estar al inicio de la ceremonia.

El hijo de Candela y Andrés Gil fue uno de los protagonistas de la noche: “Agarraba flores y se las daba a Lali”. De hecho, hay una imagen de Pino en la ceremonia todo lookeado para el evento.

También contó que Ale Sergi, integrante de Miranda!, fue el musicalizador por un rato: “Yo no sabía que era DJ”. Pero el detalle más esperado fue el lanzamiento del ramo: “Con Cande dijimos ‘vamos atrás porque es obvio que lo va a tirar al fondo’. No. Quien lo agarró fue Maru Venancio, histórica asistente de Lali”.

Se filtró la tajante decisión de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en pleno casamiento que generó polémica Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el fin de semana en San Telmo e invitaron a su círculo más íntimo, pero para asegurarse de que nada se filtrara de lo que pasó ese día, le hicieron un pedido especial a los invitados. Esa decisión fue comunicada en plena boda y generó polémica para el afuera.

Según revelaron en el programa de Moria Casán: "Se pidió mucho que nadie sacara fotos, de hecho, nadie tuvo el celular encima, se daban unas cámaras analógicas a ciertos invitados para que saquen 27 fotos, nadie subió nada”. Fue Nazarena Di Serio, quien contó esa información. Fue Moria quien agregó: “Me parece que los invitados, si eran invitados, al menos unas palabritas, ‘venimos a disfrutar’, esas cosas tan herméticas, en una pareja que es absolutamente popular, es un gesto de cariño y respeto, a la gente que está ahí”. Este debate se dio porque en redes hubo enojo porque los invitados no quisieron referirse al casamiento, pero fue el periodista Gustavo Méndez quien contó: “Hubo una bajada de línea de no hablar de lo que pasó ahí".