El secreto mejor guardado de la TV: quién es la figura que ocupará el lugar de Mirtha Legrand los sábados

Uno de los secretos mejor guardados de la televisión argentina salió a la luz: ElTrece ya tendría definido quién ocupará el lugar de Mirtha Legrand en las noches de sábado. La histórica conductora dejaría su espacio y, contra lo que muchos imaginaban, la heredera no será su nieta Juana Viale. La señal busca mantener el formato clásico de la “mesaza”, pero con una figura reconocida que tomará la posta en 2027, asegurando continuidad en uno de los ciclos más emblemáticos de la pantalla chica.
"La idea es que la noche de los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand", anticipóel periodista Adrián Pallares (América TV), descartando a la nieta de la diva de los almuerzos.
"El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán", lanzó Pallares y agregó que "Moria le gusta mucho al canal. Me dijeron que Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya".
Según informó el periodista, las autoridades del canal están pensando en reemplazar a la legendaria conductora debido a los problemas de salud que enfrentó en los últimos meses. Mirtha Legrand atravesó semanas de seguimiento médico en el Sanatorio Mater Dei. El 7 de septiembre fue internada por un cuadro de bronquitis derivado de una gripe, permaneció en una habitación común y evolucionó favorablemente hasta recibir el alta el 13 de septiembre.
Durante esos días, se mantuvo acompañada por su familia y allegados, y participó activamente en su recuperación con asistencia de su kinesiólogo. Sin embargo, el 18 de septiembre volvió a ser ingresada en el mismo centro de salud por un cuadro de neumopatía. El parte médico firmado por el director del sanatorio informó que se encontraba bajo estudios y tratamiento, mientras su familia agradecía la preocupación y el respeto. Finalmente, el 6 de octubre recibió el alta tras una evolución positiva en lo respiratorio, cerrando un período delicado pero con recuperación favorable.
La primera foto de Mirtha Legrand tras recibir el alta médica
Mirtha Legrand publicó su primera foto tras recibir el alta médica y volver a su casa, donde continúa con su recuperación. La conductora compartió una imagen junto a su familia para celebrar el Día de la Madre y acompañó la publicación con un mensaje de agradecimiento y felicidad.
“¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”, escribió la diva en su cuenta de Instagram, en una postal en la que se la ve sonriente y rodeada de sus seres queridos. En la foto aparecen su hija, Marcela Tinayre; sus nietos, Juana y Nacho Viale; y otros integrantes de la familia, entre ellos sus bisnietos.
La foto que sorprendió: la Chiqui reapareció en público tras conocerse la foto familiar por el Día de la Madre.
Instagram @mirthalegrand
La publicación se conoció después de que Legrand recibiera el alta el 6 de octubre, tras permanecer 18 días internada en el Sanatorio Mater Dei por una neumonía bacteriana. Desde entonces, la conductora permanece en su domicilio para completar la recuperación indicada por los médicos.