Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, ganó en el TC2000 y emocionó con la dedicatoria a su mamá

El piloto arrancó desde la tercera fila y, tras adelantar a dos competidores en la vuelta inicial, se adueñó de la punta y la sostuvo hasta cruzar la meta como ganador.

Valentín Yankelevich consiguió su primera victoria en el TC2000 y lo celebró con una emotiva dedicatoria a su mamá, Romina Yan . El joven piloto partió desde la tercera posición y, con una maniobra precisa en la vuelta inicial, dejó atrás a dos rivales para adueñarse de la punta. Desde entonces mantuvo el control de la carrera hasta recibir la bandera a cuadros, firmando un debut triunfal que lo coloca como una de las nuevas promesas del automovilismo argentino.

El piloto de Toyota Gazoo Racing consiguió su primera victoria en el autódromo Parque Ciudad de General Roca este domingo 1 de noviembre. Al mando de su Toyota Corolla Cross GRS, se impuso en su décima participación dentro del TC2000 y compartió el podio con sus compañeros de equipo Matías Rossi y Emiliano Stang, completando un festejo pleno para la escudería.

Valentín arrancó desde la tercera posición y, con una maniobra firme en la primera vuelta, dejó atrás a dos rivales para adueñarse de la punta. Desde ese momento controló la carrera y cruzó la meta en primer lugar, recibiendo la bandera a cuadros y sellando un triunfo que lo consolida como una de las nuevas figuras del automovilismo argentino.

“En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’ ”, confesó Valentín, quien contó que le pidió a su madre que lo acompañara para poder completar la carrera.

Una vez obtenida la victoria, el nieto de Gustavo Yankelevich y Cris Morena utilizó sus redes sociales y compartió unas palabras con sus seguidores: " Y un día llegó. GRACIAS a todo el @gazooracing_arg , por el gran auto de hoy pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año , felicitarlos por el 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera", escribió.

Por último, le dedicó unas palabras a su familia y compañera: "GRACIAS a mi familia, a mi novia, a mis amigos que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho. GRACIAS a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento, las agradezco desde el fondo de mi corazón. Y por último quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas".

Valentín Yankelevich ganó por primera vez en TC2000: la emoción de sus abuelos

Cris Morena celebró en Instagram el primer triunfo de su nieto Valentín Yankelevich en el TC2000 con un mensaje lleno de orgullo. “¡Maravilloso nietito querido! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño”, escribió junto a varias fotos del festejo. Luego agregó: “Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo se viene. Te amo y te admiro muchísimo”, y cerró con un cálido: “¡Felicitaciones, campeón! A festejar con mucha alegría”.

Pero no fue la única en expresarse. En la publicación que Valentín compartió en su propia cuenta de Instagram, donde agradeció a quienes lo acompañaron en el logro y mostró imágenes de la carrera, su abuelo Gustavo Yankelevich también dejó unas palabras para su nieto: “Valen querido! Es un día de mucha emoción, siento que por fin llegó lo que tanto deseaste”, escribió en los comentarios.

El empresario destacó además el afecto que recibió su nieto dentro del equipo. “Lo que más me conmovió es cómo te lo festejaron tus compañeros de equipo y los integrantes del GAZOO Racing Argentina. Te felicito”, señaló.