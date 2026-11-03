3 de noviembre de 2026 Inicio
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Cinco días seguidos sin bancos en noviembre: cuándo no abren las sucursales y qué alternativas hay para operar

La combinación del Día del Bancario, un feriado nacional y una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) implica varios días sin atención presencial que afectan a quienes necesiten realizar operaciones en persona.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictaminó uno de los feriados bancarios de noviembre.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dictaminó uno de los feriados bancarios de noviembre.

Noviembre será un mes complicado para quienes necesiten atención presencial en bancos, ya que habrá cinco días seguidos con sucursales cerradas, una seguidilla que podría estirarse a seis en la provincia de Buenos Aires.

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La combinación del Día del Bancario, un feriado nacional y una disposición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) configurará un esquema de inactividad que comenzará el viernes 6 y se extenderá hasta el martes 10 en todo el país.

De esta manera, las entidades financieras retomarán la atención al público el miércoles 11 de noviembre, aunque en determinados distritos de la provincia de Buenos Aires el calendario podría prolongarse.

Cinco días seguidos sin bancos: el cronograma

La interrupción de los servicios presenciales se organizará de la siguiente manera:

  • Viernes 6 de noviembre: Día del Bancario, sin actividad en las sucursales.
  • Sábado 7 y domingo 8: fin de semana habitual.
  • Lunes 9: feriado nacional dispuesto por la visita del papa León XIV.
  • Martes 10: feriado bancario decretado por el BCRA.
  • Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires

El esquema contempla cinco días consecutivos sin atención presencial, entre el viernes 6 y el martes 10 inclusive, y un posible sexto día en territorio bonaerense.

Qué pasará en la provincia de Buenos Aires y cómo operar

En la provincia de Buenos Aires, el gobierno provincial declaró feriado el miércoles 11 por el itinerario del pontífice mediante el Decreto 1103/2026. Sin embargo, el Banco Central no incorporó esa fecha a su listado general de feriados bancarios. Si las entidades financieras adhieren a la medida, el feriado bancario podría extenderse a seis jornadas consecutivas en los distritos alcanzados.

Pese a que no habrá atención presencial, se podrán realizar trámites mediante los cajeros automáticos, ya sean depósitos, transferencias o extracciones. Por otra parte, también se podrá operar desde los homebanking correspondiente a cada entidad.

También estarán disponibles las tarjetas de débito y crédito, los pagos mediante QR y los cajeros automáticos, que permitirán realizar extracciones y depósitos según las prestaciones de cada terminal.

De cuánto será el bono para los trabajadores bancarios

Según el último acuerdo salarial, el bono por el Día del Bancario tendrá un importe mínimo de $2.275.519,25. Se trata del piso establecido para los trabajadores comprendidos en el convenio, aunque la suma final puede ser superior según la categoría y los adicionales correspondientes.

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