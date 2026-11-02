"El 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible en la Argentina": el consejo del "General" del ejército digital de Lula da Silva al peronismo André Janones fue entrevistado por el Gato Sylvestre en C5N, en una visita a nuestro país que incluyó reuniones con importantes dirigentes del peronismo y un largo encuentro con la expresidenta Cristina Kirchner. El relato de la experiencia en Brasil, de cara las elecciones presidenciales argentinas de 2027. Por Agregar C5N en









Janones, junto a Lula da Silva.

"Por las realidades de nuestro países tan parecidos, creo que el 50 o 60% de lo que hicimos en Brasil es repetible en la Argentina", afirmó André Janones, el estratega digital detrás de la campaña que impulsó la victoria de Lula Da Silva en el balotaje de las elecciones presidenciales de Brasil.

De visita en nuestro país, el ya famoso "General" del ejercito digital del líder del PT, fue entrevistado en los estudios de C5N por Gustavo Sylvestre, tras una jornada intensa en Buenos Aires, en la que se reunió con dirigentes como Sergio Massa y mantuvo un encuentro de casi tres horas con la expresidenta Cristina Kirchner, en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Montserrat.

Janones subrayó que el 60% de lo que se hizo en Brasil es replicable en Argentina y reveló que mantuvo una extensa reunión con Cristina Fernández de Kirchner. “Hablamos casi 3 horas con Cristina. Lo principal fue hablar de lo que se hizo con WhatsApp, los puntos que veíamos como fuertes, los votantes, los criterios y algoritmo”, contó, y agregó: “Fui contagiado por su energía, su entusiasmo”.

Los consejos de Janones para vencer a la derecha en las redes sociales El diputado federal detalló cómo lograron disputar el terreno digital, históricamente dominado por la derecha, mediante tácticas coordinadas en grupos de mensajería. “El 20% de los votantes de Lula están en el grupo de WhatsApp. Nosotros enviábamos técnicas de uso algorítmico de las redes sociales para driblar los algoritmos de Meta”, señaló, y agregó que la clave fue enseñar a militantes y simpatizantes cómo funcionan las métricas internas de las plataformas.