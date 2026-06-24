24 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Qué se sabe sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1

Un fuerte testimonio desde la escudería francesa encendió las expectativas del piloto argentino.

Por
La escuderia analizará el rendimiento del argentino con lupa.

La escuderia analizará el rendimiento del argentino con lupa.

El segundo asiento de Alpine para la próxima temporada se transformó en uno de los grandes focos de atención y misterio dentro de la Fórmula 1. Mientras la escudería francesa da pelea en la quinta ubicación del campeonato de constructores y ya tiene asegurada la permanencia de Pierre Gasly por los próximos años, el futuro de Franco Colapinto permanece en el aire, dado que su vínculo actual finaliza al concluir el presente calendario.

Todavía no me creo que 500.000 personas fuesen al Showcar en Buenos Aires, lanzó Briatore.
Te puede interesar:

Briatore, a fondo: entre la ironía con Colapinto y la honestidad brutal sobre la vuelta de la F1 a Argentina

En ese marco, Flavio Briatore no ocultó su agrado por el nivel del piloto bonaerense y dejó la puerta abierta de par en par para sellar su continuidad en el equipo. “Si Colapinto sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Gasly sigue siendo como ahora… ¿Por qué no?“, manifestó con optimismo en Beyond The Grid, el podcast oficial de la máxima categoría del automovilismo.

Asimismo, calmó la ansiedad colectiva al marcar los tiempos de la escudería: “Todavía nos quedan carreras hasta finales de agosto, y tomaremos una decisión antes de las vacaciones de verano“.

A pesar del fuerte respaldo de Briatore, las oficinas de Alpine manejaron importantes alternativas para reemplazar al argentino de cara a 2027. Entre la danza de nombres que circularon en el ambiente figuraron el experimentado Fernando Alonso, bicampeón mundial con la estructura de Renault, Alex Albon, quien supo ser compañero del pilarense en su etapa en Williams, y hasta algunos de los actuales conductores oficiales de Mercedes, George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Los números respaldan la ilusión, ya que el corredor de 23 años transita su mejor racha histórica en el certamen, ubicándose en la 12° colocación de la tabla general con 16 unidades. Su cosecha incluye un notable sexto puesto en Canadá y un séptimo lugar en Miami, además de valiosas unidades conseguidas de forma agónica en China y Barcelona.

Como si fuera poco, Colapinto comparte un selecto récord junto a las figuras de Lewis Hamilton y Esteban Ocon, siendo los únicos tres pilotos de toda la grilla que consiguieron ver la bandera a cuadros en absolutamente todos los Grandes Premios disputados en lo que va de la exigente campaña.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

El joven piloto argentino Franco Colapinto ya se prepara para afrontar su próximo desafío en la máxima categoría del automovilismo mundial. La acción oficial para el pilarense regresará este mismo fin de semana, entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio, en el marco del Gran Premio de Austria. El escenario de la cita será el emblemático circuito Red Bull Ring, ubicado en la ciudad de Spielberg, donde el corredor de 23 años buscará estirar su buen presente tras haber sumado unidades en Barcelona y continuar escalando posiciones en el campeonato de pilotos.

Para los fanáticos locales que quieran madrugar y seguir de cerca cada salida a pista, la actividad en suelo austríaco mantendrá los mismos horarios de nuestro país. El viernes 26 de junio arrancará formalmente con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, pautadas para las 08.30 y las 12 del mediodía.

El sábado 27 de junio llegará el turno de la última tanda de prácticas a las 07.30 de la mañana, la cual servirá como antesala clave para la crucial sesión de clasificación, que se disputará a las 11 para definir los lugares de largada. Finalmente, el plato fuerte llegará el domingo 28 de junio con la carrera principal, programada para las 10.

Para el público de la región que desee alentar al representante nacional y no perderse ningún detalle de su fin de semana de competencia en el Viejo Continente, todas las instancias del Gran Premio de Austria se podrán sintonizar en vivo y de manera directa a través de la plataforma de streaming Disney+ Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para Franco, que viene demostrando un gran ritmo con la escudería francesa y buscará seguir consolidándose en la elite de la Fórmula 1.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Franco Colapinto se prepara para sumar puntos en el Gran Premio de Austria: cronograma completo

El nuevo desafío de Colapinto: el Gran Premio de Austria

Franco Colapinto en modo fan de la Selección argentina.

Colapinto dejó un mensaje a los argentinos antes del debut ante Argelia: "Anulo mufa"

Por la sanción de la FIA, Colapinto terminó 10 en el Gran Premio de Bracelona - Cataluña

Malas noticias para Franco Colapinto tras el GP de Barcelona: fue penalizado y cayó al puesto 10

El enojo de Franco Colapinto por la orden de Alpine para que dejara pasar a Pierre Gasly: Ni siquiera empuja

El enojo de Colapinto por la orden de Alpine para que dejara pasar a Gasly: "Ni siquiera empuja"

Con esta 10° posición en el Gran Premio de Barcelona, Colapinto suma 16 puntos.

En una carrera con un final de novela, Colapinto terminó 10° y Hamilton ganó por primera vez en Ferrari

otra impresionante largada de colapinto en el gran premio de barcelona

Otra impresionante largada de Colapinto en el Gran Premio de Barcelona

Rating Cero

La producción decidió cortar la transmisión tras una frase de la actriz.

Andrea del Boca no se calló en Gran Hermano e hizo quedar muy mal Santiago del Moro

Una protagonista reconocida en el mundo del espectáculo apostó a nuevos horizontes y se abrió un perfil en la plataforma de contenido erótico.

Una famosa hizo una propuesta hot en Only Fans por la Selección argentina

Una creadora de contenido habría conquistado al conductor.

Bombazo: quién es la influencer que habría robado el corazón de Marcelo Tinelli en el Mundial 2026

La publicación en Instagram acumuló más de medio millón de likes en menos de dos hora.

Bizarrap anunció su primera session en 2026: con quién será y cuándo la lanzará

La notera del canal de streaming se encontró y charló con la pareja de un futbolista de la Scaloneta, en pleno banderazo albiceleste.

La incómoda entrevista de Nati Jota a la novia de Marcos Senesi: su actitud distante se hizo viral

últimas noticias

Explicó que la frase era una referencia humorística a otro momento viral de su carrera.

Yanina Latorre liquidó a Sofía Jujuy Jiménez por una insólita frase sobre la Selección argentina

Hace 8 minutos
Rodolfo Arruabarrena, nuevo DT de Boca.

Se confirmó cuándo debutará el Vasco Arruabarrena como DT de Boca

Hace 14 minutos
Laudelina Peña, tía de Loan, una de las declaraciones más esperadas en el juicio.

Juicio por la desaparición de Loan: Laudelina Peña no declaró y citaron a Elisa Carrió

Hace 23 minutos
La producción decidió cortar la transmisión tras una frase de la actriz.

Andrea del Boca no se calló en Gran Hermano e hizo quedar muy mal Santiago del Moro

Hace 35 minutos
Wanda Nara aseguró que habló con el habló con Di Carlo para la llegada de Icardi a River.

River busca un goleador: llamó a Beltrán, consultó por Icardi y espera la respuesta de Borré

Hace 50 minutos