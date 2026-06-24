Qué se sabe sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine en la Fórmula 1

El segundo asiento de Alpine para la próxima temporada se transformó en uno de los grandes focos de atención y misterio dentro de la Fórmula 1 . Mientras la escudería francesa da pelea en la quinta ubicación del campeonato de constructores y ya tiene asegurada la permanencia de Pierre Gasly por los próximos años, el futuro de Franco Colapinto permanece en el aire, dado que su vínculo actual finaliza al concluir el presente calendario.

Briatore, a fondo: entre la ironía con Colapinto y la honestidad brutal sobre la vuelta de la F1 a Argentina

En ese marco, Flavio Briatore no ocultó su agrado por el nivel del piloto bonaerense y dejó la puerta abierta de par en par para sellar su continuidad en el equipo. “Si Colapinto sigue rindiendo como lo está haciendo ahora y la relación entre Franco y Gasly sigue siendo como ahora… ¿Por qué no ?“, manifestó con optimismo en Beyond The Grid, el podcast oficial de la máxima categoría del automovilismo.

Asimismo, calmó la ansiedad colectiva al marcar los tiempos de la escudería: “Todavía nos quedan carreras hasta finales de agosto, y tomaremos una decisión antes de las vacaciones de verano “.

A pesar del fuerte respaldo de Briatore, las oficinas de Alpine manejaron importantes alternativas para reemplazar al argentino de cara a 2027. Entre la danza de nombres que circularon en el ambiente figuraron el experimentado Fernando Alonso , bicampeón mundial con la estructura de Renault, Alex Albon , quien supo ser compañero del pilarense en su etapa en Williams , y hasta algunos de los actuales conductores oficiales de Mercedes, George Russell y el italiano Andrea Kimi Antonelli.

Los números respaldan la ilusión, ya que el corredor de 23 años transita su mejor racha histórica en el certamen, ubicándose en la 12° colocación de la tabla general con 16 unidades . Su cosecha incluye un notable sexto puesto en Canadá y un séptimo lugar en Miami , además de valiosas unidades conseguidas de forma agónica en China y Barcelona .

Como si fuera poco, Colapinto comparte un selecto récord junto a las figuras de Lewis Hamilton y Esteban Ocon, siendo los únicos tres pilotos de toda la grilla que consiguieron ver la bandera a cuadros en absolutamente todos los Grandes Premios disputados en lo que va de la exigente campaña.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto por la Fórmula 1

El joven piloto argentino Franco Colapinto ya se prepara para afrontar su próximo desafío en la máxima categoría del automovilismo mundial. La acción oficial para el pilarense regresará este mismo fin de semana, entre el viernes 26 y el domingo 28 de junio, en el marco del Gran Premio de Austria. El escenario de la cita será el emblemático circuito Red Bull Ring, ubicado en la ciudad de Spielberg, donde el corredor de 23 años buscará estirar su buen presente tras haber sumado unidades en Barcelona y continuar escalando posiciones en el campeonato de pilotos.

Para los fanáticos locales que quieran madrugar y seguir de cerca cada salida a pista, la actividad en suelo austríaco mantendrá los mismos horarios de nuestro país. El viernes 26 de junio arrancará formalmente con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, pautadas para las 08.30 y las 12 del mediodía.

El sábado 27 de junio llegará el turno de la última tanda de prácticas a las 07.30 de la mañana, la cual servirá como antesala clave para la crucial sesión de clasificación, que se disputará a las 11 para definir los lugares de largada. Finalmente, el plato fuerte llegará el domingo 28 de junio con la carrera principal, programada para las 10.

Para el público de la región que desee alentar al representante nacional y no perderse ningún detalle de su fin de semana de competencia en el Viejo Continente, todas las instancias del Gran Premio de Austria se podrán sintonizar en vivo y de manera directa a través de la plataforma de streaming Disney+ Latinoamérica. Se trata de una oportunidad para Franco, que viene demostrando un gran ritmo con la escudería francesa y buscará seguir consolidándose en la elite de la Fórmula 1.