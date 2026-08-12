Insólito momento: los jugadores del Fulham se negaron a definir un partido por penales porque "no estaba en el contrato"

Los jugadores de Fulham rechazaron disputar una definición por penales frente al Málaga y abandonaron el campo de juego del estadio La Rosaleda tras igualar 2-2 en un partido amistoso correspondiente al Trofeo Costa del Sol. La negativa del equipo inglés se debió a que "no estaba contemplado en el contrato".
El desarrollo del cotejo se mantuvo parejo hasta los minutos finales, cuando el conjunto visitante conservaba la ventaja de 2-1. Sin embargo, en el tiempo adicionado, el árbitro sancionó un polémico penal por una mano dentro del área a favor del Málaga.
La decisión arbitral desató la protesta del entrenador Álvaro Arbeloa, a quien el juez expulsó de forma inmediata. A continuación, los locales anotaron el cobro e igualaron el marcador 2-2 de manera definitiva.
Al finalizar el tiempo reglamentario, la organización alistó la tanda desde los doce pasos para determinar al ganador del certamen. En ese instante, los futbolistas del Fulham recogieron sus pertenencias, vistieron sus abrigos y se retiraron hacia el vestuario.
La directiva del Málaga otorgó el título al equipo local tras la decisión del Fulham
Ante el desconcierto general, los integrantes del club de la Premier League aseguraron que "la tanda de penales no estaba en el contrato firmado" para la realización del encuentro. Asimismo, la delegación afirmó que cualquier demora provocaría el retraso de su vuelo de retorno a Londres.
La dirigencia del Málaga intentó destrabar la situación mediante distintas garantías de logística, pero la postura del rival resultó irreversible. Ante la retirada británica, la organización proclamó al conjunto español como campeón del Trofeo Costa del Sol y le entregó el trofeo.
Más tarde, el club local difundió su versión de los hechos a través de un comunicado oficial: "Si bien estaba prevista una tanda de penaltis, el Fulham, alegando que no estaba contemplada en el contrato, se retiró del terreno de juego. El Málaga CF, así, se proclamó campeón del XXXVI Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria".