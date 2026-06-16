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16 de junio de 2026 Inicio

Franco Colapinto dejó un mensaje a los argentinos antes del debut ante Argelia: "Anulo mufa"

El piloto de Alpine compartió unas palabras de aliento dirigidas a hinchas y jugadores en la previa al estreno mundialista de la Scaloneta.

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Franco Colapinto en modo fan de la Selección argentina.

Franco Colapinto en modo fan de la Selección argentina.

La cuenta oficial de Alpine, el equipo de automovilismo de Fórmula 1, compartió un video en el que Franco Colapinto dejó un mensaje cargado de aliento y optimismo para todos los argentinos en el debut del Mudial 2026. El pilarense, bien cabulero, manifestó un buen torneo para la Selección y, como buen cabulero, cerró el mensaje con un contundente: "Anulo mufa".

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"Hola a todos. Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos 4 años. Así que, nada, les quería mandar un abrazo muy grande a todos los argentinos, vamos a romperla, vamos a disfrutar del Mundial. Anulo mufa, y, con huevo, siempre con huevo, ¡vamos!", fueron las palabras de Colapinto, siempre entusiasta.

La Albiceleste debutará este miércoles ante Argelia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, certamen donde comenzará a defender el título logrado en Qatar 2022 y buscará por primera vez un bicampeonato. Además, el estadio de Kansas City será el escenario donde Lionel Messi alcanzará un nuevo récord al disputar su sexta Copa del Mundo.

Qué dijo Lionel Scaloni en la previa de Argentina - Argelia

El entrenador Lionel Scaloni brindó el lunes una conferencia de prensa donde, pese a no confirmar el equipo titular, dio indicios de que el capitán, Lionel Messi, y el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que se recupera de una fractura de uno de sus dedos, sean titulares esta noche.

"Messi siempre ha estado y siempre fue fundamental; ahora lo será aún más y se lo ve bien. Julián Álvarez tuvo el problema en el tobillo, pero ha dado fruto su recuperación y para mañana está disponible y es opción. Emiliano Martínez está bien. Si todo sigue bien, creo que va a jugar", explicó el oriundo de Pujato.

El encuentro podrá ser visto por las señales de televisión abierta de Telefe, TV Pública y las señales de cable de TyC Sports y DSports. Además, podrá seguirse por las plataformas de DGO, ESPN por el Plan Premium de Disney +, Paramount y Flow.

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