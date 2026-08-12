12 de agosto de 2026 Inicio
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La emoción de un excompañero de Lionel Messi por la carta de despedida a su padre: "Fue inevitable llorar"

Se trata de un futbolista que compartió plantel con el astro en la Selección argentina e Inter Miami. "Leo es alguien que es distinto en todo, ha dado un mensaje enorme para toda la juventud que busca superarse", destacó.

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Lionel Messi en Inter Miami.

Lionel Messi en Inter Miami.

Anto compartió el posteo en sus redes sociales.
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En diálogo con Dsports Radio, Ustari expuso su emoción por el texto del astro, publicado a cuatro días de la muerte de su padre: "Hoy leí la carta de Leo y me fue inevitable llorar, porque tengo una gran relación con él y con su familia. Leo es alguien que es distinto en todo, ha dado un mensaje enorme para toda la juventud que busca superarse. Aunque no parezca, es una persona como todos nosotros a la cual le pasan cosas como a cualquier ser humano".

En tal sentido, remarcó el esfuerzo de Messi durante el Mundial 2026 pese a la situación que atravesaba. "Jugó un Mundial fenomenal. Es súper competitivo y lo ha demostrado. Trató de apartarse de su situación personal para poder darlo todo por el equipo, no debe haber sido nada fácil", destacó.

Lionel Messi y Oscar Ustari.

Lionel Messi y Oscar Ustari.

También destacó su vínculo con el futbolista rosarino: "Que Leo me haya llamado para ir fue algo muy lindo, y convivir en el día a día con él es especial. Todo lo que Messi ha logrado en su carrera no fue por casualidad. Él se bajaba del avión cuando volvía de la Selección y pasaba a entrenarse antes de ir para su casa. Jugábamos un amistoso y se calentaba cuando las cosas no salían. En el Inter Miami me sentí muy bien, ganamos títulos y pude tener continuidad".

La emotiva carta de Messi generó la reacción y el apoyo de varios jugadores y exfutbolistas de la Selección argentina, después de que compartiera un sentido mensaje donde expresó el dolor que atraviesa por su pérdida. En las redes sociales reaccionaron Ángel Di María, Leandro Paredes, Thiago Almada, Cristian "Cuti" Romero, Paulo Dybala, Enzo Fernández, Javier "Pupi" Zanetti y Exequiel Palacios.

El comunicado completo de Lionel Messi tras la muerte de su padre

Necesito una nota con la carta que publicó este miércoles Lionel Messi a su papá, quien falleció el sábado pasado a los 68 meses. Usar citas directas e indirectas. Que en los primeros párrafos se cuente que puso en duda su continuidad en el fútbol.

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educó como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansa en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa.

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