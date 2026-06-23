23 de junio de 2026 Inicio
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Franco Colapinto compite en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1: horarios y cómo ver la carrera

El piloto argentino de Alpine llega a la octava fecha de la Fórmula 1 tras sumar en Barcelona y con la mira puesta en volver a meterse en el top ten.

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Franco Colapinto se prepara para sumar puntos en el Gran Premio de Austria: cronograma completo

Franco Colapinto se prepara para sumar puntos en el Gran Premio de Austria: cronograma completo

Franco Colapinto se prepara para un fin de semana de alta intensidad en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1, donde volverá a buscará volver a sumar puntos tras las buenas sensaciones que dejó en su última presentación en Barcelona, donde terminó séptimo en pista.

Franco Colapinto en modo fan de la Selección argentina.
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Con 16 unidades acumuladas, el piloto argentino de Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.

El desafío no será menor: el Gran Premio de Austria se corre en el circuito del Red Bull Ring, un pista corta, veloz y con apenas 10 curvas, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Cronograma del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Viernes:

  • Práctica libre 1: 8:30
  • Práctica libre 2: 12:00

Sábado:

  • Práctica libre 3: 7:30
  • Clasificación: 11:00

Domingo:

  • Carrera: 10:00

Con un campeonato ajustado en la zona media y márgenes cada vez más finos, Colapinto afronta Austria como una oportunidad clave para seguir sumando y consolidarse en la Fórmula 1.

El mensaje de Colapinto por el Mundial 2026

En la previa de la carrera, Colapinto publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram con una referencia directa al reciente triunfo de la Selección argentina frente a Austria y al desempeño de Lionel Messi en el Mundial.

“Austria, ahora me toca a mí. Semana de carrera, dale. Leo te amo”, escribió, en un posteo que combinó humor, motivación y mística futbolera.

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